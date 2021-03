V Banskobystrickom kraji dostali vakcínu prví náhradníci

Banská Bystrica 15. marca (TASR) – Za prvé štyri dni fungovania sa do náhradníckeho systému na očkovanie proti novému koronavírusu zriadeného Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) prihlásilo viac ako 8700 ľudí. V očkovacom centre v Banskej Bystrici dostalo počas víkendu vakcínu 123 z nich. TASR o tom informoval Marek Mačica z oddelenia komunikácie BBSK.



BBSK naďalej vyzýva obyvateľov na prihlásenie sa do zoznamu náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom webovej stránky www.nahradnici.sk. Portál obsahuje detailné inštrukcie k registrácii aj číslo na call centrum, ktoré počas pracovných dní pomáha verejnosti s prihlasovaním sa. Systém záujemcov o vakcínu zoraďuje podľa princípov národnej očkovacej stratégie, a teda veku a pridružených diagnóz.



„Možnosť využiť systém náhradníkov sme hneď po jeho odštartovaní ponúkli aj ostatným samosprávnym krajom. Našou absolútnou prioritou je spraviť všetko pre to, aby sme každú dostupnú vakcínu rýchlo a bezpečne poskytli obyvateľom,“ uviedol podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Očkovacie centrá zriadené BBSK v Banskej Bystrici, Brezne, Lučenci a Zvolene zaočkovali počas minulého týždňa takmer 7000 ľudí. Do veľkonočných sviatkov kraj sľubuje otvorenie ďalších štyroch veľkokapacitných očkovacích centier, a to v Žiari nad Hronom, Rimavskej Sobote, Revúcej a vo Veľkom Krtíši.