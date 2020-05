V BBSK je aktuálne najmenej chorých na chrípku za posledných 10 rokov

Banská Bystrica 16. mája (TASR) - Najnižší počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO) za uplynulých desať rokov zaznamenal v aktuálnom 20. týždni banskobystrický regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ).



"Od roku 2010 do roku 2019 sa v 20. kalendárnom týždni pohybovali počty chorých na respiračné ochorenia v banskobystrickom kraji v tisíckach, v 20. kalendárnom týždni 2020, na základe hlásení 60 percent lekárov pre deti a dorast a 46 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, sa počet chorých pohybuje len v stovkách či v prípade chrípky sotva v desiatkach," uviedla pre TASR Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje pre celý kraj.



RÚVZ tak eviduje v 20. kalendárnom týždni 2020 len 762 chorých na ARO (oproti vlaňajšku je to menej o 80 percent) a v prípade chrípky je chorých 15 ľudí (oproti vlaňajšku menej o 94 percent). "Za týmito počtami však môže byť aj nosenie rúšok a opatrenia z dôvodu pandémie nového koronavírusu," pripomenula Tolnayová.



V 20. kalendárnom týždni na základe analýz od hlásiacich lekárov evidoval banskobystrický RÚVZ najvyšší počet chorých na ARO v absolútnych číslach v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec a Zvolen. Najvyšší počet chorých na chrípku (6) evidujú v okrese Poltár.



Ochorenia na ARO a CHPO sa štatisticky sledujú po celý rok, zverejňujú sa však vždy od 40. týždňa uplynulého roka do 20. týždňa nasledujúceho roka. "Z dôvodu momentálnej epidemiologickej situácie bude RÚVZ Banská Bystrica informovať verejnosť o situácii v ich výskyte aj naďalej," pripomenula hovorkyňa úradu.