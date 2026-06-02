CHCELI ICH ÚSPORY: Podvodníci na seniorov opäť skúšali staré finty
Polícia vyzýva všetkých, ktorí majú vo svojom okolí seniorov, nech ich o týchto nástrahách urgentne informujú.
Autor TASR
Banská Bystrica 2. júna (TASR) - V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sa v utorok dopoludnia vyskytlo viac prípadov, keď sa podvodníci snažili od seniorov vylákať finančnú hotovosť. Išlo o telefonáty, kde podvodníci využili opäť rôzne legendy a pod ich zámienkou pýtali zaslanie či vydanie vyššej sumy peňazí. TASR o tom informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
„Seniori dnes zareagovali správne a nenechali sa oklamať. Informácie si ihneď overili a k dokonaniu úmyslu podvodníkov tak nedošlo,“ konštatovala Kováčiková.
Polícia vyzýva všetkých, ktorí majú vo svojom okolí seniorov, nech ich o týchto nástrahách urgentne informujú. Spoločne tak zabránia tomu, aby dôverčiví dôchodcovia neprišli o svoje, možno aj celoživotné úspory.
