V Banskobystrickom kraji stúpol výskyt akútnych respiračných ochorení
Autor TASR
Banská Bystrica 31. marca (TASR) - Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky i jej podobných ochorení (CHPO) v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) minulý týždeň stúpol. Oproti 12. kalendárnemu týždňu bol v prípade ARO vyšší o viac než 11 percent a CHPO o 17 percent. Na webe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici o tom informovala regionálna hygienička Zora Kľocová Adamčáková.
RÚVZ zaznamenal spolu 5043 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1471,17 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov, najvyššiu mal okres Brezno. Z toho bolo chrípke podobných ochorení 486, čo je chorobnosť 141,78 na 100.000 ľudí, najmä v okrese Rimavská Sobota. Najčastejšie boli choré najmenšie deti do piatich rokov veku.
K prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu došlo v jednej škôlke v okrese Banská Bystrica, rovnako i v okrese Veľký Krtíš.
