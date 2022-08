V BBSK vzniklo v 1.polroku 1031 požiarov, škody prevýšili 2,7 mil. eur

Banská Bystrica 23. augusta (TASR) - Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici eviduje na území Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) za prvých šesť mesiacov tohto roku 1031 požiarov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 ide o takmer dvojnásobný nárast. Požiare si však vyžiadali menej obetí i zranených osôb. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Matúš Kondela.



V prvom polroku 2022 vzniklo na území Banskobystrického kraja 1031 požiarov s priamou škodou 2.762.250 eur. Pri požiaroch boli usmrtené tri osoby a sedem ľudí sa zranilo. Denne tak dochádzalo v priemere k šiestim požiarom na území kraja, štatisticky najviac ich bolo v nedeľu, a to v čase od 14.00 do 15.00 h.



"V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2021 vzniklo o 464 požiarov viac, čím došlo aj k zvýšeniu priamych škôd spôsobených požiarmi, a to o 1.180.980 eur. Počet osôb usmrtených pri požiaroch v prvom polroku 2022 sa znížil v porovnaní s prvým polrokom 2021 o tri osoby a počet zranených klesol o 11 osôb," priblížil Pavol Dubaj z operatívno-technického oddelenia Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici.



Najviac požiarov za prvý polrok evidovali hasiči v okresoch Rimavská Sobota (175), Lučenec (127) a Detva (117), najmenej v okresoch Krupina (36) a Žarnovica (27). Najčastejšími príčinami vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov (349), spaľovanie odpadu a odpadkov mimo skládok (76) a vyhorenie sadzí v komíne (58). K úmyselnému zapáleniu požiarov došlo na území Banskobystrického kraja v 91 prípadoch, pri 145 prípadoch nebolo možné príčinu vzniku požiaru určiť alebo sú prípady stále v štádiu šetrenia.



Za prvých šesť mesiacov tohto roka uskutočnili hasiči v Banskobystrickom kraji spolu 2469 výjazdov k udalostiam. Popri požiarnych zásahoch vykonali aj 1219 výjazdov k technickým zásahom a 55 výjazdov k ekologickým udalostiam.



"Najviac výjazdov k udalostiam bolo zaznamenaných v zásahovom obvode Hasičskej stanice (HS) Banská Bystrica v počte 287. Pri požiaroch zasahovali najčastejšie príslušníci HS Rimavská Sobota v 125 prípadoch. V celkovom počte vykonaných výjazdov podľa okresných riaditeľstiev bolo vykonaných najviac výjazdov, a to 498, k udalostiam v pôsobnosti Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene," doplnil vedúci oddelenia operatívneho riadenia Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Ján Tomaľa.