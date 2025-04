V B.Bystrici je výstava Bonsaje, predvedú ich tvarovanie

Banská Bystrica 30. apríla (TASR) - Krásu prírody v jej najjemnejšej forme môžu milovníci estetiky a japonskej kultúry obdivovať na výstave Bonsaje, ktorú v týchto dňoch otvorili v Tihányiovskom kaštieli Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici. Predstavuje desiatky starostlivo tvarovaných miniatúrnych stromčekov domácich aj exotických druhov, ktoré sú výsledkom dlhoročnej práce členov banskobystrického Bonsaj klubu. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.



„Umenie tvarovania bonsajov má svoj pôvod v starovekej Číne, kde sa prvé zmienky o stromoch pestovaných v miskách objavujú už pred začiatkom nášho letopočtu. Čínske bonsaje sú hlboko symbolické, často zachytávajú krajinné motívy a využívajú prvky ako mŕtve drevo či obnažené korene. Silno v nich cítiť zásah pestovateľa, jeho vôľu a víziu. V šiestom storočí sa toto umenie dostalo do Japonska, kde prešlo významným vývojom. Japonci ho zjednodušili a prepracovali, pričom kládli dôraz na estetiku i pestovateľské techniky,“ priblížila kurátorka výstavy SSM Jaroslava Bobáková.



Ako doplnila, Japonci pozorovaním prírodných tvarov vo voľnej krajine vytvorili klasické štýly, ktoré dnes tvoria základ bonsajového umenia. Japonské bonsaje sa vyznačujú eleganciou a subtílnosťou a aj pri výrazných zásahoch pôsobia prirodzene, harmonicky.



V Európe sa prvé postupy pre pestovanie bonsajov objavujú na prelome 18. a 19. storočia pravdepodobne rýdzo z praktických dôvodov. Pre podomových obchodníkov bolo výhodné nosiť predávané stromy so sebou v nádobách. Skutočné bonsaje sa objavujú prvýkrát na výstave v Paríži na konci 19. storočia. Veľký rozmach ich pestovania v Európe aj vo svete nastal po skončení druhej svetovej vojny, kedy si vojaci bojujúci na ďalekom východe priviezli množstvo bonsajov ako vojnovú korisť.



„V rámci výstavy Bonsaje sme pre návštevníkov pripravili i prednášku spojenú s praktickými ukážkami tvarovania týchto rastlín. Odborne ju zastreší Vladimír Kriško a Štefan Mlích 3. mája o 14.30 h v Tihányiovskom kaštieli. Veríme, že aj takýmto spôsobom návštevníkom sprostredkujeme krásu prírody a filozofiu tohto starobylého umenia,“ dodala Kurtíková. Výstava potrvá do 11. mája.