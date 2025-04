V B.Bystrici odborníci diskutujú o tom, ako budovať modernú samosprávu

Banská Bystrica 8. apríla (TASR) - Historická radnica v Banskej Bystrici je od utorka dejiskom dvojdňovej konferencie, na ktorej odborníci diskutujú o tom, ako budovať modernú a otvorenú samosprávu. Mesto pod Urpínom je súčasťou medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie na lokálnej úrovni od roku 2020 a v duchu princípov spolupráce a participácie vytvorilo po druhý raz priestor pre odborné vstupy, diskusiu a zdieľanie skúseností samospráv v rámci celého Slovenska.



„Účasť na konferencii poskytuje jedinečnú príležitosť diskutovať s odborníkmi, kolegami z iných miest a obcí, akademikmi a zástupcami občianskeho sektora, získať inšpirácie, praktické poznatky, rozvíjať kontakty a spoluprácu. Cieľom je spoločne hľadať riešenia ako prinášať inovácie, odolnosť a participatívnu demokraciu do prostredia verejnej správy,“ vysvetlila Soňa Kariková z referátu pre participáciu a inováciu v oblasti otvoreného spravovania magistrátu.



Počas stredy (9. 4.) budú odborníci hovoriť o inovatívnych prístupoch v oblasti rozvoja bývania. V programe je vystúpenie expertky OSN pre bývanie, zástupcov odboru bytovej politiky z ministerstva dopravy, zástupcov mesta Nitra, Slovenského Červeného kríža, Podniku medzitrhu práce či Bratislavskej organizácie bývania. Konferencia má interaktívny formát s množstvom príležitostí na to, aby sa publikum zapojilo do diskusie so spíkrami prostredníctvom konkrétnych participatívnych metód, ktoré môžu účastníci využiť vo svojej praxi.



„Inovácie a odolnosť samospráv sú dnes pre naše mestá kľúčové v dôsledku viacerých sociálnych, ekonomických a technologických zmien, ktoré si vyžadujú otvorenejšie, kreatívnejšie, inteligentnejšie a efektívnejšie riadenie. Práve v tomto kontexte Banská Bystrica už po druhý raz vytvára priestor pre kvalitnú diskusiu odborníkov a zástupcov miest z celého Slovenska o tom, ako spravovať veci verejné v samosprávach tak, aby dokázali budovať odolné obce a mestá,“ konštatoval primátor Ján Nosko. Výstupy druhého dňa mesto zužitkuje aj pri tvorbe Programu rozvoja bývania 2030, ktorý aktuálne pripravuje.



Organizátorom podujatia je mesto Banská Bystrica spolu s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela.