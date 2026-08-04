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V B.Bystrici otvorili prvé certifikované spánkové laboratórium v kraji
Novovybudované spánkové laboratórium v banskobystrickej nemocnici bude poskytovať diagnostiku ochorenia, ktorá prebieha počas jednej noci strávenej na pracovisku.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. augusta (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici otvorila prvé certifikované spánkové laboratórium v Banskobystrickom kraji. Pracovisko sa bude zameriavať na diagnostiku a liečbu pacientov s poruchami spánku a bdenia. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
Akreditované spánkové laboratórium je súčasťou oddelenia pneumológie a ftizeológie Rooseveltovej nemocnice. Určené je predovšetkým pre pacientov s podozrením na spánkové apnoe, ochorenie, ktoré patrí medzi najčastejšie poruchy spánku. Odhaduje sa, že postihovať môže asi desať percent dospelej populácie.
„Spánkové apnoe je porucha dýchania počas spánku. Začína sa chrápaním, no v pokročilejších štádiách dochádza k opakovanému uzatváraniu horných dýchacích ciest. Pacienti sa síce snažia nadýchnuť, ale pre prekážku v dýchacích cestách sa im to nedarí. Počas týchto epizód klesá okysličenie organizmu, spánok sa opakovane prerušuje a organizmus je vystavený výraznému stresu,“ priblížil somnológ banskobystrickej nemocnice Peter Paluch.
Mnohí ľudia, ktorí spánkovým apnoe trpia, o svojom ochorení ani nevedia. Následky neliečeného ochorenia môžu byť pritom závažné, zvyšuje sa riziko vysokého krvného tlaku, srdcovo-cievnych ochorení či mozgovej príhody. Pacienti často trpia nadmernou dennou únavou, zhoršenou koncentráciou a zažívať môžu mikrospánky.
Novovybudované spánkové laboratórium v banskobystrickej nemocnici bude poskytovať diagnostiku ochorenia, ktorá prebieha počas jednej noci strávenej na pracovisku. Pacient je počas spánku monitorovaný pomocou polysomnografického vyšetrenia, ktoré zaznamenáva mozgovú aktivitu, dýchanie, okysličenie krvi, pohyby hrudníka a brucha aj ďalšie fyziologické parametre. Ak sa diagnóza potvrdí, pacientom môže pomôcť liečba pomocou špeciálnych dýchacích prístrojov.
„Pri správne nastavenej liečbe dokážeme počet epizód zastavenia dýchania znížiť na minimum. Pacienti sa kvalitnejšie vyspia, sú menej unavení, zlepšuje sa im krvný tlak aj celková kvalita života. Úspech liečby však závisí aj od spolupráce pacienta a pravidelného používania prístroja doma," poznamenal Paluch.
Banskobystrické spánkové laboratórium získalo akreditáciu Slovenskej spoločnosti spánkovej medicíny, čomu predchádzal takmer trojročný proces. Podobné certifikované pracovisko v Banskobystrickom kraji doposiaľ chýbalo.
Akreditované spánkové laboratórium je súčasťou oddelenia pneumológie a ftizeológie Rooseveltovej nemocnice. Určené je predovšetkým pre pacientov s podozrením na spánkové apnoe, ochorenie, ktoré patrí medzi najčastejšie poruchy spánku. Odhaduje sa, že postihovať môže asi desať percent dospelej populácie.
„Spánkové apnoe je porucha dýchania počas spánku. Začína sa chrápaním, no v pokročilejších štádiách dochádza k opakovanému uzatváraniu horných dýchacích ciest. Pacienti sa síce snažia nadýchnuť, ale pre prekážku v dýchacích cestách sa im to nedarí. Počas týchto epizód klesá okysličenie organizmu, spánok sa opakovane prerušuje a organizmus je vystavený výraznému stresu,“ priblížil somnológ banskobystrickej nemocnice Peter Paluch.
Mnohí ľudia, ktorí spánkovým apnoe trpia, o svojom ochorení ani nevedia. Následky neliečeného ochorenia môžu byť pritom závažné, zvyšuje sa riziko vysokého krvného tlaku, srdcovo-cievnych ochorení či mozgovej príhody. Pacienti často trpia nadmernou dennou únavou, zhoršenou koncentráciou a zažívať môžu mikrospánky.
Novovybudované spánkové laboratórium v banskobystrickej nemocnici bude poskytovať diagnostiku ochorenia, ktorá prebieha počas jednej noci strávenej na pracovisku. Pacient je počas spánku monitorovaný pomocou polysomnografického vyšetrenia, ktoré zaznamenáva mozgovú aktivitu, dýchanie, okysličenie krvi, pohyby hrudníka a brucha aj ďalšie fyziologické parametre. Ak sa diagnóza potvrdí, pacientom môže pomôcť liečba pomocou špeciálnych dýchacích prístrojov.
„Pri správne nastavenej liečbe dokážeme počet epizód zastavenia dýchania znížiť na minimum. Pacienti sa kvalitnejšie vyspia, sú menej unavení, zlepšuje sa im krvný tlak aj celková kvalita života. Úspech liečby však závisí aj od spolupráce pacienta a pravidelného používania prístroja doma," poznamenal Paluch.
Banskobystrické spánkové laboratórium získalo akreditáciu Slovenskej spoločnosti spánkovej medicíny, čomu predchádzal takmer trojročný proces. Podobné certifikované pracovisko v Banskobystrickom kraji doposiaľ chýbalo.