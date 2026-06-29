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V B.Bystrici pre horúčavy ošetrili 12 ľudí, 4 hospitalizovali
Záchranári celkovo evidovali od piatka (26. 6.) do nedele (28. 6.) 308 kolapsov z tepla.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. júna (TASR) - V spojitosti s extrémne horúcim počasím, ktoré v týchto dňoch sužuje aj Slovensko, na urgente Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici ošetrili počas posledného víkendu (27. a 28. 6.) 12 ľudí. Z toho štyroch museli hospitalizovať. Pre TASR to v pondelok uviedla hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
„Najčastejšou príčinou boli dehydratácia, sťažené dýchanie. Jednu osobu priviezli Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou. Pacient si bol v lese zabehať a skolaboval. Bol hospitalizovaný,“ doplnila Maťašeje.
Záchranári celkovo evidovali od piatka (26. 6.) do nedele (28. 6.) 308 kolapsov z tepla. Z toho 171 pacientov transportovali do nemocnice.
Ako pre TASR konštatovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová, najviac zásahov bolo v Banskobystrickom kraji, a to 48.
„Najčastejšou príčinou kolapsov nie je samotné teplo, ale kombinácia viacerých faktorov. Ľudia často podceňujú pitný režim, pijú až vtedy, keď pocítia smäd. Zdržiavajú sa na priamom slnku počas najteplejšej časti dňa, venujú sa náročnej fyzickej aktivite alebo konzumujú alkohol, ktorý podporuje dehydratáciu,“ dodala Klimešová.
„Najčastejšou príčinou boli dehydratácia, sťažené dýchanie. Jednu osobu priviezli Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou. Pacient si bol v lese zabehať a skolaboval. Bol hospitalizovaný,“ doplnila Maťašeje.
Záchranári celkovo evidovali od piatka (26. 6.) do nedele (28. 6.) 308 kolapsov z tepla. Z toho 171 pacientov transportovali do nemocnice.
Ako pre TASR konštatovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová, najviac zásahov bolo v Banskobystrickom kraji, a to 48.
„Najčastejšou príčinou kolapsov nie je samotné teplo, ale kombinácia viacerých faktorov. Ľudia často podceňujú pitný režim, pijú až vtedy, keď pocítia smäd. Zdržiavajú sa na priamom slnku počas najteplejšej časti dňa, venujú sa náročnej fyzickej aktivite alebo konzumujú alkohol, ktorý podporuje dehydratáciu,“ dodala Klimešová.