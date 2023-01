V B.Bystrici sa vlani narodilo 1179 detí, medzi nimi aj Elif či Nailos

Banská Bystrica 5. januára (TASR) - Uplynulý rok sa v banskobystrickej nemocnici narodilo 1179 detí. Z toho bolo 587 chlapcov a 592 dievčat. Informuje o tom tamojší mestský úrad.



Najčastejšími chlapčenskými menami, ktoré rodičia vybrali pre svoje ratolesti, boli Adam, Jakub, Samuel, Michal či Šimon. U dievčat to boli Eliška, Hana, Natália, Ema a Nina.



"Aj vlani sa rodičia nechali inšpirovať zahraničím, o čom svedčia netradičné mená, ako Elif, Luna, Romy, Maryam, Aria, Tijana, Zoryana, Franco, Luka, Mišel a Nailos," uviedla hovorkyňa úradu Dominika Mojžišová.



V obvode banskobystrického matričného úradu bolo od 1. januára do 31. decembra 2022 uzavretých 374 manželstiev, z toho 129 cirkevných a 21 sobášov s cudzincami. V rovnakom období bolo zaznamenaných 147 rozvodov.



Podľa štatistík k 31. decembru 2022 bol počet obyvateľov Banskej Bystrice 74.201, pričom žien bolo 39.487 a mužov 34.714. Do krajského mesta pod Urpínom sa minulý rok prisťahovalo 820 ľudí a odsťahovalo sa ich 1422. V celom matričnom obvode zaznamenali 762 úmrtí.