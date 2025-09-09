Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. september 2025Meniny má Martina
< sekcia Regióny

V Beckove odhalia pamätník rodákovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi

.
Na snímke pohľad zo západného paláca hradu Beckov. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Pamätník odhalia 20. septembra, súčasťou programu budú slávnostné Služby Božie, divadelné predstavenie, komentovaná prehliadka hradu Beckov a sprievodné podujatia.

Autor TASR
Beckov 9. septembra (TASR) - Pamätník Jozefa Miloslava Hurbana odhalia v obci Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom pri príležitosti 177. výročia jeho zvolenia za prvého predsedu Slovenskej národnej rady. Informovala o tom manažérka projektov obce Petra Jurčacková.

Zámer vybudovania pamätníka prvému predsedovi Slovenskej národnej rady, spisovateľovi, kňazovi, beckovskému rodákovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi sa zrodil ešte v roku 1996 pri príležitosti osláv 180. výročia jeho narodenia. Počas 27 rokov sa nepodarilo tento zámer finančne pokryť. Až v roku 2023 sa podarilo získať zdroje na zhotovenie pamätníka podľa návrhu sochára Karola Lacka.

Pamätník odhalia 20. septembra, súčasťou programu budú slávnostné Služby Božie, divadelné predstavenie, komentovaná prehliadka hradu Beckov a sprievodné podujatia. Pamätník vybudovali s finančnou podporou Vlády Slovenskej republiky, nad podujatím prevzal záštitu predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).

„Vďaka pamätníku vznikne nový verejný priestor. Miesto, ktoré môžu navštíviť žiaci nielen našej školy, kam môžeme pozvať návštevy, kde sa môžeme zísť s priateľmi. Miesto, kde si budú môcť oddýchnuť okoloidúci, návštevníci našej obce, turisti a zamyslieť na nad históriou, ktorá sa dotkla aj týchto miest,“ skonštatoval starosta obce Ernest Benko.
.

Neprehliadnite

Sersen ukončil hráčsku kariéru: „Hokej mi viac dal ako zobral“

VIDEO: V Bratislave prebiehala evakuácia pre nález leteckej bomby

Pellegrini v Japonsku rokoval s premiérom Išibom

Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia jednu obeť