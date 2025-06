V Beckove začínajú s rekonštrukciou severného paláca hradu

Beckov 5. júna (TASR) - Obec Beckov odštartuje v pondelok 9. júna rekonštrukciu severného paláca hradu Beckov. Financovať ju budú z nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v celkovej výške 950.000 eur. Informoval o tom starosta Beckova Ernest Benko.



Montážou 50-metrového žeriava sa oficiálne začína realizácia projektu. Cieľom je zachrániť najvýznamnejšiu časť hradu so zachovanými najautentickejšími architektonicko-historickými prvkami, ktoré neboli zasiahnuté prestavbou v 70. rokoch 20. storočia.



Počas rekonštrukcie pribudnú nové podlahy a stropy so strešnou konštrukciou, prístupové schodisko a ochodze medzi podlažiami. Výsledkom budú dve plnohodnotné expozičné podlažia, ktoré umožnia inštaláciu nových výstav, ale aj prehľadný pohyb návštevníkov medzi severným palácom a kaplnkou.



„Beckovský hrad je živým miestom histórie, no zároveň aj architektonicky náročným objektom, ktorého zachovanie si vyžaduje odbornosť, odvahu a dlhodobú víziu. Teší nás, že sa nám podarilo získať podporu na projekt, ktorý nielenže zachová historickú podstatu severného paláca, ale zároveň zvýši jeho hodnotu pre budúce generácie,“ uviedol starosta.