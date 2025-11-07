< sekcia Regióny
V. Bednář predstavuje v Bratislave výber z najnovšej tvorby
Výstava ponúka návštevníkom pohľad do sveta, „kde sa maľba mení na meditáciu a sklo na živé médium emócii“.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Svetoznámy výtvarník Václav Bednář predstavuje v bratislavskom Pistoriho paláci výber zo svojej najnovšej tvorby. Výstava „maliara svetla a vrstiev“ pod názvom Obrazy na hrane svetla si môžu priaznivci výtvarného umenia pozrieť do 30. novembra. Predstavuje výber diel z posledného obdobia, v ktorých autor ďalej posúva hranice medzi maľbou, objektom a dizajnom. TASR o tom informovala PR manažérka Barbora Sosková.
Výstava ponúka návštevníkom pohľad do sveta, „kde sa maľba mení na meditáciu a sklo na živé médium emócii“. Zoznámia sa s kolekciou obrazov a objektov, ktoré spájajú rockovú energiu, expresívnu farebnosť a osobitý rukopis umelca. „Maľovanie je pre mňa meditáciou, aktom prítomnosti, v ktorom sa minulosť a budúcnosť stretávajú vo vrstve farby,“ hovorí autor.
Bednář používa starodávnu techniku podmaľby, ktorá sa v jeho poňatí mení na moderný expresívny jazyk. „Každé dielo funguje ako vizuálny impulz, ktorý rezonuje s vnútorným svetom diváka. Sklo ako médium tu nie je len nosičom farby, ale aj metaforou priezračnosti, ostrosti a krehkosti súčasného bytia,“ dodávajú organizátori výstavy.
Václav Bednář pochádza z Českej republiky, no jeho tvorba prekročila hranice domácej scény. Jeho diela sú súčasťou súkromných zbierok zberateľov z celého sveta, vrátane členov legendárnej skupiny The Rolling Stones. Bednářa s ňou dlhé roky spája módna tvorba Out of Control, ktorá vytvára autorské ručne maľované tričká.
