V Beluši chcú za 720.000 eur zrevitalizovať centrum obce

Beluša 18. marca (TASR) – Obec Beluša v Púchovskom okrese chce z eurofondov vybudovať nové námestie a zrekonštruovať centrum obce. Najväčšia obec Trenčianskeho kraja sa zapojila do výzvy Ministerstva životného prostredia SR s projektom Vodozádržné opatrenia v obci Beluša.



Podľa prednostu obecného úradu Patrika Štrbáka celková hodnota projektu je asi 720.000 eur, päťpercentné spolufinancovanie obce bude na úrovni takmer 36.000 eur. V rámci projektu chcú zrevitalizovať centrum obce, vybudovať fontány, oddychové miesto, vysadiť verejnú zeleň a zmeniť súčasné parkovisko na pulzujúce a atraktívne námestie.



„Som rád, že sa nám podarilo na jeseň minulého roku projekčne pripraviť a podať žiadosť, ktorá by opäť posunuli našu obec na modernejšiu samosprávu. Projekt vodozádržných opatrení by bol jedným z najväčších zrealizovaných projektov v Beluši. Veríme, že obec bude vo výzve úspešná a všetci Belušania sa dočkajú nového námestia, čím by centrum obce dostalo úplne iný rozmer, ako má dnes,“ doplnil Štrbák.