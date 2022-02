V Beluši za 1.rok separovania vytriedili 51,56 tony kuchynského odpadu

Beluša 19. februára (TASR) – Obec Beluša v Púchovskom okrese začala v minulom roku so separáciou biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z bytových domácností. Do separácie sa zapojilo takmer 80 percent zo 649 domácností, ktoré vyseparovali 51,56 tony kuchynského odpadu. Obec patrí v tejto oblasti k lídrom na Slovensku.



Ako informovala Jana Huliačková z tamojšieho obecného úradu, Belušania vyprodukovali v minulom roku viac ako 902 ton zmesového odpadu. Jeho množstvo medziročne kleslo o 50 ton.



Obec začala v roku 2021 aj so zberom použitého kuchynského oleja, ktorý si môžu občania vymeniť na zbernom dvore za nový ocot alebo olej podľa množstva odovzdaného oleja. Za 12 mesiacov sa odovzdalo 1195 litrov použitého oleja z vyprážania.



Podľa starostu Beluše Jána Prekopa urobila obec v minulom roku viacero krokov na zlepšenie triedenia odpadov. Na obecnom zbernom dvore nastali zmeny v systéme práce i v materiálovom či vozovom vybavení, rozšírili sa možnosti separovania špecifických druhov odpadu, zregulovali sa odpadové stojiská. Pozornosť venovala samospráva aj zvyšovaniu osvety.



„Oblasť odpadového hospodárstva si vyžaduje od samospráv, ale aj samotných občanov výraznú pozornosť. Znižovanie množstva zmesového odpadu, zvýšenie miery separácie, poskytovanie benefitov pre zodpovedných občanov, pohodlné možnosti triedenia odpadu - to sú hlavné výzvy aj pre obec Beluša,“ doplnil starosta s tým, že kompostéry rozdajú v tomto roku ďalším 500 domácnostiam. Na základe výzvy ministerstva životného prostredia pripravuje obec projekt modernizácie zberného dvora.