V belušskej časti Hloža zvýšia kapacitu materskej školy o 25 miest

Beluša 19. júna (TASR) – Obec Beluša v Púchovskom okrese uspela so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie kapacity materskej školy v miestnej časti Hloža. Za takmer 400.000 eur zvýšia kapacitu škôlky o 25 miest. Informoval o tom starosta Ján Prekop.



"Obec Beluša sa rozrastá každým rokom, záujem rodičov o umiestnenie do materskej školy, ale aj do základnej školy je výrazný a Beluša ako zodpovedná samospráva sa musí s týmto dopytom popasovať. V najbližších týždňoch nás čaká podpis zmluvy a fáza náročného verejného obstarávania na zhotoviteľa. Samotnú realizáciu predpokladáme začiatkom roku 2023," skonštatoval Prekop.



Súčasťou stavebného návrhu je aj prestavba bývalej kotolne na telocvičňu pre deti a zateplenie celej budovy. Okrem samotnej stavby je predmetom žiadosti aj vybavenie interiéru nábytkom.



Kapacita materskej školy v najväčšej obci Trenčianskeho kraja sa pred dvomi rokmi zvýšila o 50 miest po tom, ako rozšírili kapacitu zariadenia o dve triedy. Výstavba dvoch tried bola jednou z 20 podporených žiadostí z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v Trenčianskom kraji.



Hlavným dôvodom investičnej akcie bola nepostačujúca kapacita zariadenia a veľký počet nevybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do predprimárneho vzdelávania. V tomto školskom roku navštevuje materskú školu viac ako 250 detí.