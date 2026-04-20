V Beňadikovciach páchateľ spôsobil požiar garáže a letnej kuchyne

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Požiar spôsobil majetkovú škodu vo výške približne 60.000 eur

Autor TASR
Svidník 20. apríla (TASR) - Trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci vedie okresný policajný vyšetrovateľ vo Svidníku v súvislosti s požiarom, ku ktorému došlo zo soboty (18. 4.) na nedeľu (19. 4.) v obci Beňadikovce v okrese Svidník. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Neznámy páchateľ spôsobil na jednom z pozemkov požiar garáže a letnej kuchyne. Boli poškodené vnútorné priestory týchto objektov i ich strešná konštrukcia. Požiar spôsobil majetkovú škodu vo výške približne 60.000 eur,“ uviedla Ligdayová.
