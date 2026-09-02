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V Bernolákove pokračuje budovanie kampusu, súčasťou bude aj skleník
Skleník s rozlohou 532 metrov štvorcových a pridružené zázemie s ďalšími 260 metrami štvorcovými má byť komplexným pracoviskom najmä na praktickú výučbu.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v premene Strednej odbornej školy agrotechnickej J. A. Gagarina v Bernolákove na kampus zameraný na bioenergetiku, krajinotvorbu a udržateľné hospodárstvo. Jeho súčasťou bude aj špeciálny skleník. Žiaci by si v ňom mali osvojiť najmodernejšie pestovateľské postupy, naučiť sa pracovať s inteligentnými technológiami a v praxi spoznať princípy udržateľného hospodárenia s vodou a energiami. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Najväčšou hodnotou nového skleníka je jeho praktické využitie. Žiaci sa nebudú o moderných technológiách učiť iba z učebníc. Budú s nimi pracovať, nastavovať ich, vyhodnocovať výsledky a získavať skúsenosti v podmienkach, ktoré sa približujú reálnej praxi,“ skonštatovala riaditeľka odboru stratégií, územného rozvoja a riadenia projektov Úradu BSK Barbora Lukáčová.
Skleník s rozlohou 532 metrov štvorcových a pridružené zázemie s ďalšími 260 metrami štvorcovými má byť komplexným pracoviskom najmä na praktickú výučbu. Poskytnúť má priestor na pestovanie v podmienkach, ktoré bude možné flexibilne prispôsobovať rôznym druhom rastlín a technológiám. Rozdelený bude na samostatné pestovateľské časti s možnosťou individuálneho nastavenia klimatických podmienok. Automatizované systémy umožnia riadiť zavlažovanie, teplotu, vetranie, tienenie aj dávkovanie hnojív. Žiaci si tak vyskúšajú klasické aj inovatívne pestovateľské metódy.
Výučbový skleník má zároveň ukázať, že moderné poľnohospodárstvo a záhradníctvo môžu ísť ruka v ruke s ochranou životného prostredia a efektívnym využívaním zdrojov. Súčasťou projektu je zachytávanie dažďovej vody zo striech a jej opätovné využitie na zavlažovanie. Vykurovanie skleníka a zázemia zabezpečí kotol na biomasu a na vegetačnej streche zázemia pribudne 50 fotovoltických panelov.
Nový skleník má patriť medzi kľúčové praktické pracoviská kampusu. Prepájať bude viacero odborov a tém od záhradníctva a krajinotvorby cez hospodárenie s vodou po obnoviteľné zdroje energie a bioenergetiku. Financovaný je z Programu Slovensko. Zmluvná cena stavebných prác predstavuje takmer 1,3 milióna eur.
„Najväčšou hodnotou nového skleníka je jeho praktické využitie. Žiaci sa nebudú o moderných technológiách učiť iba z učebníc. Budú s nimi pracovať, nastavovať ich, vyhodnocovať výsledky a získavať skúsenosti v podmienkach, ktoré sa približujú reálnej praxi,“ skonštatovala riaditeľka odboru stratégií, územného rozvoja a riadenia projektov Úradu BSK Barbora Lukáčová.
Skleník s rozlohou 532 metrov štvorcových a pridružené zázemie s ďalšími 260 metrami štvorcovými má byť komplexným pracoviskom najmä na praktickú výučbu. Poskytnúť má priestor na pestovanie v podmienkach, ktoré bude možné flexibilne prispôsobovať rôznym druhom rastlín a technológiám. Rozdelený bude na samostatné pestovateľské časti s možnosťou individuálneho nastavenia klimatických podmienok. Automatizované systémy umožnia riadiť zavlažovanie, teplotu, vetranie, tienenie aj dávkovanie hnojív. Žiaci si tak vyskúšajú klasické aj inovatívne pestovateľské metódy.
Výučbový skleník má zároveň ukázať, že moderné poľnohospodárstvo a záhradníctvo môžu ísť ruka v ruke s ochranou životného prostredia a efektívnym využívaním zdrojov. Súčasťou projektu je zachytávanie dažďovej vody zo striech a jej opätovné využitie na zavlažovanie. Vykurovanie skleníka a zázemia zabezpečí kotol na biomasu a na vegetačnej streche zázemia pribudne 50 fotovoltických panelov.
Nový skleník má patriť medzi kľúčové praktické pracoviská kampusu. Prepájať bude viacero odborov a tém od záhradníctva a krajinotvorby cez hospodárenie s vodou po obnoviteľné zdroje energie a bioenergetiku. Financovaný je z Programu Slovensko. Zmluvná cena stavebných prác predstavuje takmer 1,3 milióna eur.