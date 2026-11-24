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V Beši otvorili Centrum pre ochranu rieky pri Latorici
Centrum vzniklo rekonštrukciou bývalého obecného úradu, ktorý už obec nevyužívala.
Autor TASR
Beša 24. novembra (TASR) - V obci Beša v okrese Michalovce otvorili v utorok Centrum pre ochranu rieky, ktoré poskytne zázemie na monitorovanie plastového odpadu a organizovanie čistiacich akcií pri Latorici. Vzniklo v rámci cezhraničného projektu #gobodrog, zameraného na prevenciu a zmierňovanie rizík znečistenia riek plastmi. Ako pre TASR uviedol starosta Attila Zsiro, obec sa zároveň zapojila do systému včasného varovania, ktorý umožňuje koordinovať zber odpadu aj s partnermi v Maďarsku.
Podľa starostu obce časť odpadu, ktorý prináša voda počas povodní, zostáva po poklese hladiny v záplavových územiach Latorice a Laborca, ďalší sa dostáva do Bodrogu a následne do Tisy. Cieľom projektu je zachytiť čo najviac odpadu ešte na slovenskej strane.
Centrum vzniklo rekonštrukciou bývalého obecného úradu, ktorý už obec nevyužívala. Samospráva v rámci projektu obstarala aj čln s úložným priestorom, čelný nakladač na traktor, vlečku a ochranné obleky pre pracovníkov. Vybavenie umožní zber odpadu v záplavových územiach, ako aj jeho odstraňovanie z vodnej hladiny či konárov stromov. O prevádzku centra a zberného miesta pri brehu rieky sa bude starať poverený koordinátor.
Do dvojdňovej čistiacej akcie sa na jeseň zapojilo približne 100 až 130 ľudí vrátane študentov, obyvateľov okolitých obcí, poľovníkov a dobrovoľných hasičov. Vyčistili približne osem kilometrov záplavového územia Latorice a desať kilometrov pri Laborci. „Pozbierali sme viac než 400 vriec odpadu. Ani my sme neverili, že toľko bude,“ povedal starosta s tým, že približne 120 vriec tvoril plastový odpad.
Súčasťou projektu je aj kamerový systém včasného varovania, ktorý monitoruje pohyb odpadu na vodnej hladine prostredníctvom kamier. Systém prepája Bešu s maďarskými obcami a umožňuje partnerom včas zmobilizovať ľudí a techniku a koordinovať čistiace akcie, najmä počas povodní.
Vedúcim partnerom projektu je maďarské združenie PET Kupa Egyesület, ktoré v obci Olaszliszka obnovilo budovu pri Bodrogu a zriadilo v nej zázemie pre dobrovoľníkov, čistiace akcie a vzdelávacie programy. V obci Szegi vybudovali prístavisko, krytý priestor na uskladnenie člnov a odberné miesto vody.
Celkový rozpočet projektu realizovaného v rámci programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko predstavuje viac ako 817.000 eur, z toho približne 651.600 eur tvorí podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na aktivity slovenského partnera je vyčlenených viac ako 402.000 eur.
Podľa starostu obce časť odpadu, ktorý prináša voda počas povodní, zostáva po poklese hladiny v záplavových územiach Latorice a Laborca, ďalší sa dostáva do Bodrogu a následne do Tisy. Cieľom projektu je zachytiť čo najviac odpadu ešte na slovenskej strane.
Centrum vzniklo rekonštrukciou bývalého obecného úradu, ktorý už obec nevyužívala. Samospráva v rámci projektu obstarala aj čln s úložným priestorom, čelný nakladač na traktor, vlečku a ochranné obleky pre pracovníkov. Vybavenie umožní zber odpadu v záplavových územiach, ako aj jeho odstraňovanie z vodnej hladiny či konárov stromov. O prevádzku centra a zberného miesta pri brehu rieky sa bude starať poverený koordinátor.
Do dvojdňovej čistiacej akcie sa na jeseň zapojilo približne 100 až 130 ľudí vrátane študentov, obyvateľov okolitých obcí, poľovníkov a dobrovoľných hasičov. Vyčistili približne osem kilometrov záplavového územia Latorice a desať kilometrov pri Laborci. „Pozbierali sme viac než 400 vriec odpadu. Ani my sme neverili, že toľko bude,“ povedal starosta s tým, že približne 120 vriec tvoril plastový odpad.
Súčasťou projektu je aj kamerový systém včasného varovania, ktorý monitoruje pohyb odpadu na vodnej hladine prostredníctvom kamier. Systém prepája Bešu s maďarskými obcami a umožňuje partnerom včas zmobilizovať ľudí a techniku a koordinovať čistiace akcie, najmä počas povodní.
Vedúcim partnerom projektu je maďarské združenie PET Kupa Egyesület, ktoré v obci Olaszliszka obnovilo budovu pri Bodrogu a zriadilo v nej zázemie pre dobrovoľníkov, čistiace akcie a vzdelávacie programy. V obci Szegi vybudovali prístavisko, krytý priestor na uskladnenie člnov a odberné miesto vody.
Celkový rozpočet projektu realizovaného v rámci programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko predstavuje viac ako 817.000 eur, z toho približne 651.600 eur tvorí podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na aktivity slovenského partnera je vyčlenených viac ako 402.000 eur.