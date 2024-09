V Betliari sa na workshope bude diskutovať o salašníctve i šelmách

Betliar 17. septembra (TASR) - V obci Betliar v okrese Rožňava sa v utorok začína dvojdňový medzinárodný workshop, na ktorom budú účastníci diskutovať o chove hospodárskych zvierat salašníckym spôsobom. Súčasťou workshopu bude aj návšteva viacerých fariem na území Slovenského krasu. TASR o tom informoval Ján Lichý z kancelárie rektora Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO), ktorá podujatie organizuje.



Cieľom medzinárodného workshopu je vytvoriť priestor na dialóg pre hostí zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Čiech, ktorí majú záujem zdieľať skúsenosti z oblasti salašníctva. Diskutovať sa bude aj o spolužití farmárov s veľkými šelmami. Sezónne presuny zvierat na vzdialenejšie pasienky, kde sa pasú voľne pod dozorom alebo v ohradníkoch, sú totiž pre salašníctvo typické. Spôsob, ktorý prináša mnohé ekologické benefity, však predstavuje i ohrozenie stád šelmami, a to najmä vlkom či medveďom.



"Títo predátori spôsobujú farmárom škody. Aj keď existuje legislatívny mechanizmus finančného odškodnenia, proces uplatnenia náhrady škody nie je jednoduchý. Súčasne sú požadované existujúce preventívne opatrenia, ktoré musia farmári realizovať, aby boli odškodnení, avšak je potrebné do nich investovať nemalé financie," skonštatovali organizátori podujatia s tým, že účastníci workshopu budú diskutovať o rôznych príkladoch úspešných riešení z praxe.



Súčasťou medzinárodného workshopu budú aj návštevy fariem v biosférickej rezervácii Slovenský kras, ktorej približne polovica územia leží v národnom parku. Farmy, ktoré účastníci navštívia, majú prezentovať úspešné príklady spolupráce medzi správou chráneného územia a podnikateľmi.



"Medzi hosťami, ktorí prijali naše pozvanie, sú farmári a to aj zo zahraničia, zástupcovia z ministerstiev a zo vzdelávacích inštitúcií, ktorí sa aktívne sa podieľajú na znovuoživení salašníctva, ďalej zástupcovia mimovládnych organizácií, výskumných inštitúcií a v neposlednom rade verejnosť z dotknutého regiónu," priblížila Martina Slámová z Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj Fakulty ekológie a environmentalistiky TUZVO.



Časť programu otvorená širokej verejnosti sa v penzióne pri kaštieli v Betliari bude konať v utorok od 17.00 h. Pripravené sú vstupy odborníkov z TUZVO, organizácie WWF Slovensko či predstavenie spolupráce medzi správou chráneného územia a podnikateľmi. Súčasťou programu bude aj premietanie dokumentárneho filmu s názvom Od šteniatka k ochrancovi stád.