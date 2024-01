V Betliari vzniklo nové ochotnícke divadlo

Betliar 26. januára (TASR) - V gemerskej obci Betliar v okrese Rožňava vzniklo nové ochotnícke divadlo. Počas dvoch týždňov dokázalo zoskupiť približne 40 členov, vybrať a upraviť inscenácie, ktoré predstaví ako prvé, či zorganizovať prvé skúšky. M divadlo, ako sa ochotníci nazývajú, v Betliari nadväzuje na tradíciu ochotníckeho divadla siahajúcu do začiatku 20. rokov minulého storočia. Pre TASR to uviedla Martina Štěpán zo združenia GemArt - Gemerský umelecký inštitút.



Ochotnícke M divadlo v Betliari vzniklo v rámci spolupráce združenia s miestnou samosprávou a tunajším Kinom Úsvit. S myšlienkou prišiel ešte pred niekoľkými rokmi práve Miroslav Balogh, ktorý oživil zaniknuté kino v Betliari. V jeho priestoroch našiel aj pozostatky o činnosti ochotníckeho divadla, ktorého dejiny siahajú do 20. rokov minulého storočia.



"Divadlo P. J. Šafárika v Betliari vzniklo v roku 1923, aj keď sa zdá, že prvú hru odohrali už v roku 1922. Bol to Kamenný chodníček od Ferka Urbánka. Divadlo malo od 50. rokov dve dlhšie prestávky a začalo zase intenzívne hrať v roku 1973 na 50. výročie svojho založenia. V roku 1986 bolo Ochotnícke divadlo v Betliari jediným ochotníckym divadlom v okrese, v roku 1988 mali dokonca dva súbory. Posledná zmienka v kronike je z roku 1989, kde je napísané, že v tomto roku nenacvičili žiadnu hru," priblížila Štěpán.



Myšlienku na opätovné založenie ochotníckeho divadla v Betliari predniesol Balogh v decembri 2023 ďalším partnerom. Začiatkom tohto roka tak po 100 rokoch od založenia pôvodného ochotníckeho divadla v obci vzniklo M divadlo. Aktuálne už v ňom pôsobí približne 40 členov, od hercov cez kulisárov až po výrobcov kostýmov.



"Za 14 dní sme stihli divadlo založiť, pripraviť základné propagačné materiály, nájsť fantastickú neprofesionálnu, ale veľmi skúsenú režisérku, dohodnúť s obcou Betliar priestory, urobiť nábor hercov, rozdeliť ich na dva súbory, vybrať hry, ktoré chceme v prvej polovičke tohto roka hrať, upraviť scenár, uskutočniť prvé stretnutie ochotníkov a dokonca už máme za sebou aj prvé skúšky," uviedla Štěpán.



Ochotníci v Betliari si za svoju prvú hru vybrali inscenáciu Kamenný chodníček, rovnako ako ich predchodcovia pred 100 rokmi. Hru si upravili do moderného prostredia na motívy Divadelnej komédie od Bengta Ahlforsa, premiéru uvedú začiatkom apríla v Betliari. Druhá skupina M divadla začína s hrou Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej s názvom Chodíte sem často?, ktorá sa odohráva na verejných toaletách a reflektuje životné príbehy viacerých postáv. Predstaviť ju chcú prvýkrát v Betliari začiatkom júna.



"Aj keď staviame na základoch pôvodného betliarskeho divadla, nechceme hrať len klasické hry, ale aj hry moderných autorov, alebo si tie klasické upravovať," vysvetlila Štěpán s tým, že divadlo už má naplánované aj reprízy hier v ďalších lokalitách Gemera. Ako dodala, ďalší ochotnícky súbor aktuálne vzniká v spolupráci s miestnym kultúrnym strediskom aj v Revúcej, prvá schôdzka ochotníkov by sa mala konať začiatkom februára.