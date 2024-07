V Bibiane budú ilustrátori s deťmi opäť vyfarbovať leto

Bratislava 16. júla (TASR) - Vyfarbi si leto je názov projektu, ktorým Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti od roku 2022 prezentuje malým výtvarníkom slovenských ilustrátorov, ich tvorbu, jej proces a ilustračné techniky. Prvá séria stretnutí výtvarníkov s deťmi na spoločných workshopoch, ktoré ich prepájajú s Bienále ilustrácií Bratislava (BIB), sa začína v utorok a potrvá do 21. júla. Druhá séria workshopov určených deťom od päť do 12 rokov sa uskutoční od 13. do 18. augusta. TASR o tom informovala PR manažérka Natália Cehláriková.



Spresnila, že na projekte sa zúčastní sedem slovenských ilustrátorov - Marta Matus, Hedviga Gutierrez, Tomáš Cíger, Ivana Kleinová, Peter Uchnár, Filip Horník a Juraj Martiška.



Viac informácií nájdu záujemcovia na www.bibiana.sk a sociálnych sieťach medzinárodného domu umenia pre deti.



Medzinárodnú súťažnú výstavu originálov ilustrácií kníh pre deti Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) organizuje každý nepárny rok. Bibiana na prehliadke ponúka to najlepšie, čo za posledné dva roky v detskej ilustrácii vo svete vzniklo. Tomuto podujatiu tradične predchádza Nominačná výstava BIB, ktorá prezentuje diela všetkých slovenských ilustrátorov, uchádzajúcich sa o nomináciu na BIB. Cieľom projektu Vyfarbi si leto je prepojiť toto významné podujatie s deťmi a slovenskými ilustrátormi.