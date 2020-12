V Bibiane je interaktívna vianočná výstava V krajine medovníkov

Bratislava 6. decembra (TASR) - Históriu medovníkov, ale aj náradie, ktoré sa používa pri ich pečení, spoznajú návštevníci novej výstavy, ktorú od piatka (4. 12.) sprístupnila Bibiana, medzinárodný dom umenia. Na interaktívnej vianočnej výstave sa dozvedia aj to, že za kolísku medovnikárskeho remesla sa považuje nemecké mesto Norimberg, kde v roku 1530 založili prvý medovnikársky cech. Na Slovensku si toto remeslo našlo svoje pevné miesto približne o 100 rokov neskôr. V Bratislave vznikol medovnikársky cech, ktorý bol prvý na území Uhorska.



Nielen zaujímavosti z histórie medovníkov prezradí nová výstava, návštevníkov čaká aj komiksová rozprávka O malom medovníčati, ktoré ešte nikdy nezažilo Vianoce. "Deti zapoja do hľadania a tvorby všetky svoje zmysly, ovoňajú rôzne medovníkové korenia a nakuknú aj do vzdialených krajín, z ktorých koreniny pochádzajú," avizujú autorky projektu. Pod námet a výtvarno-priestorové riešenie sa podpísala Soňa Sadílková, autorkou scenára je Martina Madejová a dramaturgičkou Valéria Marákyová.



Ďalej upozorňujú, že medovníky sa tentoraz v Bibiane piecť nebudú, neumožnili to ochranné opatrenia. Autorky výstavy namiesto tejto aktivity vymysleli pre deti súťaž. "Môžu doma vykrojiť a upiecť najrôznejšie príšerky, odfotiť ich a poslať na adresu kniznica@bibiana.sk," vysvetlili. Najkreatívnejšie kúsky odmenia po ukončení výstavy, ktorá má trvať do 7. februára 2021.