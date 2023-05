V Bibiane je výstava o svete znakov, symbolov a šifier

Bratislava 20. mája (TASR) – Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti pozýva na neobyčajné dobrodružstvo svetom znakov, symbolov a šifier v novej interaktívnej výstave Lovci znakov. Zameraná je na jeden z najvýznamnejších objavov ľudstva – písmo. "Mapuje jeho históriu, prezentuje ho ako prostriedok komunikácie, umeleckého stvárnenia či jeho miesto vo verejnom priestore," približuje kolektívne dielo kreatívneho centra DEPO2015 v Plzni. Expozíciu na dvoch poschodiach sprístupnili verejnosti 19. mája, potrvá do 3. septembra.



Pre deti sú pripravené zážitky a objavovania, vďaka čomu môžu zistiť, že písmo je neoddeliteľnou súčasťou ich životov. "Cieľom výstavy je zábavným spôsobom priblížiť deťom rôzne spôsoby komunikácie medzi ľuďmi. Písmo a jazyk sa dotýkajú širokej škály ľudských činností, ktoré ovplyvňujú vzdelanie, znalosti, odovzdávanie informácií," vysvetľuje Bibiana k výstave s tým, že jednotlivé exponáty a inštalácie sú vytvorené predovšetkým svetelnými, projekčnými a scénickými technológiami. "Pracujú s rôznymi vizuálnymi vnemami. Niektoré vychádzajú z inštalácií použitých na festivaloch svetla."



Na výstave sa návštevníci zoznámia s kníhtlačou, ručným písaním a kaligrafiou, komunikáciou pomocou emotikonov, tvorbou písomných fontov, telegrafickou komunikáciou, klinovým písmom, kryptografiou či vizuálnym smogom. "Musia si poradiť so 14 interaktívnymi exponátmi. Pomocou emotikonátora rozlúštiť názvy filmov a pesničiek len s použitím emoji, dorozumieť sa s robotom Blablátorom, ktorý svojským spôsobom používa slovenčinu a náhodne generuje slová, či zvíťaziť nad svetelnou šibenicou, ktorá vychádza z princípov jednoduchej detskej hry s písmenami a slovami," predstavujú autori výstavy aktivity, ktoré čakajú na deti. "Lovci znakov" tiež musia prepísať text bez preklepov na obrovskom písacom stroji, kde vyskáču jednotlivé písmená. Postarať sa o vizuálnu čistotu v meste a uvedomiť si, koľko vizuálneho smogu nás obklopuje. "Interaktívnu videomappingovú projekciu budú ovládať maliarskymi valčekmi či štetcami a pretierať virtuálne fasády domov, aby ich vyčistili od nevhodných reklám," avizuje Bibiana.



Na novej výstave si deti môžu vyskúšať aj kníhtlač s vlastným textom a urobiť si exkurz do minulosti, aby zistili, ako sa kedysi ručne sádzali knihy. Virtuálne spojené telegrafné búdky im zasa umožnia, aby si prakticky vyskúšali spojenie dvoch miest pomocou telegrafu, ktoré sú spojené so zvukovou a svetelnou signalizáciou. Môžu tiež otestovať stolný futbal, kde sú namiesto hráčov písmenká.