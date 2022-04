V Bibiane otvorili výstavu Záhrada rozprávok

Bratislava 29. apríla (TASR) - Ručne vyrobené úle so včielkami visiace zo stropu, tradičné rozprávkové kostýmy, chameleón z veľkorozmerných skladačiek i obraz maľovaný v tme. Aj tieto podoby má nová výstava v Bibiane, medzinárodnom dome umenia pre deti, ktoré sa na nej môžu hravou formou zoznámiť s hudbou, výtvarným umením, divadlom a tancom.



Výstava má názov Záhrada rozprávok a vznikla v spolupráci so Základnou umeleckou školou (ZUŠ) Jána Albrechta. "Je voľným pokračovaním projektu V záhrade rozprávok, ktorý táto umelecká škola sídliaca v Petržalke pripravila ešte v roku 2007 ako jeden z najväčších projektov, ktoré dovtedy realizovala," uviedla pre TASR PR manažérka Bibiany Natália Cehláriková. Dodala, že výstava pripomína 15. výročie multižánrového predstavenia na motívy rozprávok Hansa Christiana Andersena, na ktorom vtedy pracovalo vyše dvesto žiakov zo všetkých odborov školy spolu so zdravotne postihnutými deťmi.



Aktuálna výstava, ktorú pripravili žiaci všetkých odborov umeleckej školy pod vedením svojich pedagógov, otvára priestor detskej fantázii. Návštevníci sa po stopách zvieratiek dostanú k rôznym interaktívnym hrám v podobe optických hračiek. "Pri prechádzke nájdu kašírované rozprávkové bytosti vyrobené z papiera, ale aj postavičky z klasickej hliny. Experiment strieda klasiku. Jedným z ústredných bodov výstavy je deťmi namaľovaný obraz, ktorý vznikal v tme iba pri svetle projektora," približuje Bibiana Záhradu rozprávok.



Výstava potrvá do 29. mája.