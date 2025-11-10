Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 10. november 2025Meniny má Tibor
< sekcia Regióny

V bike parku v Kálnici sa vážne zranil cyklista

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Informovala o tom ATE na sociálnej sieti.

Autor TASR
Kálnica 10. novembra (TASR) - Trenčianska posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe (ATE) zasahovala v nedeľu (9. 11.) v bike parku v obci Kálnica v okrese Nové Mesto nad Váhom. Pri páde z bicykla utrpel vážne zranenia 47-ročný muž. Informovala o tom ATE na sociálnej sieti.



„Po pristátí v blízkosti miesta nehody si zraneného muža prevzali do starostlivosti leteckí záchranári. Poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a po preložení na palubu vrtuľníka ho s úrazom panvy a hrudníka pri vedomí a v stabilizovanom stave letecky previezli do Fakultnej nemocnice v Trenčíne,“ informovali leteckí záchranári.
.

Neprehliadnite

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky

Prezident: Príčiny vlakovej nehody je potrebné čím skôr vyšetriť

OTESTUJTE SA: Poznáte slovenské príslovia a porekadlá?