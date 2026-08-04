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V bikeparku Malinô Brdo sa zranil 12-ročný cyklista

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Na snímke koleso bicykla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Chlapec spadol na zjazdovej trase Modrý zamat.

Autor TASR
Ružomberok 4. augusta (TASR) - Horskí záchranári zasahovali v utorok popoludní v bikeparku horského strediska Malinô Brdo, kde sa po páde zranil 12-ročný cyklista. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Chlapec spadol na zjazdovej trase Modrý zamat a privodil si viaceré poranenia tela. „Na miesto smerovali horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra pozemne. Po príchode na miesto bol pacient vyšetrený, ošetrený a transportovaný do nemocničného zariadenia v Ružomberku,“ priblížila zásah HZS.
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