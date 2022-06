V Blatnici si pripomenú nakrútenie kinohitu Paľa Bielika Jánošík

Blatnica 21. júna (TASR) – V turčianskej obci Blatnica si v piatok a sobotu (24. - 25. 6.) pripomenú 60. výročie nakrútenia dvojdielneho kinohitu scenáristu a režiséra Paľa Bielika Jánošík I., II. Podujatie nadväzuje podľa dramaturga Petra Cabadaja na vlaňajšie oslavy storočnice prvého slovenského celovečerného filmu Jánošík.



Doplnil, že súčasťou programu v areáli Prónayovského kaštieľa bude aj beseda s hercami Vojtechom Brázdovičom a Jurajom Sarvašom, ktorí v Bielikovom filme účinkovali. "Program ponúkne aj prezentáciu knihy, vernisáž výstavy, folklór a atraktívny hudobný koncert. Osobitne treba spomenúť svetovú premiéru filmového dokumentu Turčianski olejkári a šafraníci. Snímka reflektuje unikátny historický fenomén so silným medzinárodným rozmerom, ktorý je neodmysliteľne spojený s Blatnicou i ďalšími turčianskymi obcami," vysvetlil dramaturg.



Podotkol, že na príklade Blatnice – dediny s tisíckou obyvateľov – možno zovšeobecňujúco ilustrovať celé dejiny slovenskej kinematografie. "Všetko sa to začalo pred 101 rokmi priekopníckym nemým Jánošíkom so zjavnou národnobuditeľskou tendenciou. Pokračovalo glorifikovaním vojnovej histórie (40. roky), temnou a propagandistickou érou (50. roky), experimentujúcim obdobím ("zlaté šesťdesiate"), normalizačnou šeďou (70. a 80. roky), oduševneným ponovembrovým časom a skončilo sa chudobnými rokmi na prelome milénií," skonštatoval Cabadaj.



"Mierou vrchovatou Blatnici dopomohli nádherné exteriéry horského masívu Veľkej Fatry, Gaderskej a Blatnickej doliny. Magická, tajomstvom zahalená atmosféra krajiny, pôvabný kolorit a fascinujúce prírodné útvary vytvárajú optimálne milieu na nakrúcanie rozprávok. Silným impulzom bol nesporne aj fakt, že práve v tejto turčianskej obci vznikal prvý slovenský celovečerný hraný film bratov Siakeľovcov, ktorí z Blatnice pochádzali," dodal dramaturg podujatia.