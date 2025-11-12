< sekcia Regióny
V blízkosti atletického štadióna v Martine vybudujú tréningovú halu
Primátor Danko označil výstavbu haly sa jednu z najväčších investícií do športu v Martine za posledné desaťročia.
Autor TASR
Martin 12. novembra (TASR) - V tesnej blízkosti atletického štadióna v Martine vyrastie nová tréningová atletická hala. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý). Zároveň odovzdal symbolický šek v hodnote 5 miliónov eur primátorovi mesta Jánovi Dankovi.
„Som rád, že napĺňame uznesenie vlády, kde sa vláda zaviazala zo svojho rezervného fondu uvoľniť 25 miliónov eur na doplnenie infraštruktúry v rámci atletického športu. V Martine bude prestrešená atletická hala, ktorá bude spĺňať všetky parametre jednotlivých atletických disciplín,“ uviedol Huliak.
Primátor Danko označil výstavbu haly sa jednu z najväčších investícií do športu v Martine za posledné desaťročia. „Výrazne sfunkční práve oblasť atletického štadióna. Keď sa hala postaví, tento atletický štadión bude spĺňať všetky kritériá pre národné atletické centrum,“ skonštatoval.
Podľa plánov by mala hala s navrhovanou rozlohou viac ako 6000 štvorcových metrov disponovať dvestometrovým oválom so šiestimi dráhami. V jeho strede bude umiestnená šprintérska rovinka s ôsmimi dráhami. Chýbať nebudú sektory na skok do diaľky, trojskok, vrh guľou, skok do výšky či skok o žrdi.
Predseda martinského atletického klubu Ján Gigac si od novej tréningovej haly sľubuje zlepšenie tréningových podmienok v zimných mesiacoch. „V čase zimy sme s našimi deviatimi tréningovými skupinami rozlezení do štyroch telocviční v rámci mesta. Tu budú vytvorené dobré tréningové podmienky pre všetky skupiny, aby sme sa v zimnom období mohli pripravovať nielen na halovú, ale aj na letnú sezónu,“ poznamenal Gigac.
Okrem Martina vybudujú multifunkčné atletické haly aj vo Zvolene a v Košiciach. O vyčlenení 25 miliónov eur na ich vybudovanie ako príspevku pre športovú infraštruktúru národného významu rozhodla vláda. Podľa návrhu, ktorý predložilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, odobril kabinet príspevok 15 miliónov eur na halu vo Zvolene, po päť miliónov eur pôjde na výstavbu atletických hál v Martine a Košiciach.
