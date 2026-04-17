< sekcia Regióny
V blízkosti jaskyne Driny pribudli nové herné prvky
Súčasťou projektu je vybudovanie piatich interaktívnych herných stanovíšť s náučnými tabuľami, ktoré približujú prírodné zaujímavosti Smolenického krasu.
Autor TASR
Smolenice 17. apríla (TASR) - V blízkosti jaskyne Driny pribudli nové herné prvky, ktoré zážitkovou formou približujú prírodné dedičstvo Malých Karpát. Sú rozšírením náučného chodníka Smolenický kras. Informoval o tom Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj. KOCR realizovala projekt z Fondu malých projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko.
Celkové oprávnené výdavky predstavujú viac ako 61.000 eur, pričom finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dosahuje takmer 49.000 eur. „Rozvoj turistickej infraštruktúry je našou dlhodobou prioritou. Je dôležité neustále spestrovať ponuku destinácie a prinášať nové impulzy, ktoré dokážu zaujať domácich aj zahraničných návštevníkov, ktorí sa na dané miesto vracajú opakovane,“ uviedla výkonná riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová.
„Herné prvky spájajú zábavu s poznávaním, budujú vzťah k prírode a sú ďalším turistickým lákadlom Smolenického krasu, ktorý patrí k najnavštevovanejším lokalitám Trnavského kraja,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič. Súčasťou projektu je vybudovanie piatich interaktívnych herných stanovíšť s náučnými tabuľami, ktoré približujú prírodné zaujímavosti Smolenického krasu - od fungovania lesného ekosystému až po vznik kvapľovej výzdoby jaskyne Driny.
„Herné prvky dopĺňajú existujúcu infraštruktúru a zároveň pomáhajú rozptýliť návštevníkov v území. Sú navrhnuté tak, aby oslovili rodiny s deťmi, školy aj individuálnych turistov a podporili ich zvedavosť a záujem o spoznávanie okolitej krajiny,“ doplnil Palkovič. Projekt zároveň prepája dve chránené prírodné krajinné oblasti - Malé Karpaty a Bílé Karpaty na českej strane.
Celkové oprávnené výdavky predstavujú viac ako 61.000 eur, pričom finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dosahuje takmer 49.000 eur. „Rozvoj turistickej infraštruktúry je našou dlhodobou prioritou. Je dôležité neustále spestrovať ponuku destinácie a prinášať nové impulzy, ktoré dokážu zaujať domácich aj zahraničných návštevníkov, ktorí sa na dané miesto vracajú opakovane,“ uviedla výkonná riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová.
„Herné prvky spájajú zábavu s poznávaním, budujú vzťah k prírode a sú ďalším turistickým lákadlom Smolenického krasu, ktorý patrí k najnavštevovanejším lokalitám Trnavského kraja,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič. Súčasťou projektu je vybudovanie piatich interaktívnych herných stanovíšť s náučnými tabuľami, ktoré približujú prírodné zaujímavosti Smolenického krasu - od fungovania lesného ekosystému až po vznik kvapľovej výzdoby jaskyne Driny.
„Herné prvky dopĺňajú existujúcu infraštruktúru a zároveň pomáhajú rozptýliť návštevníkov v území. Sú navrhnuté tak, aby oslovili rodiny s deťmi, školy aj individuálnych turistov a podporili ich zvedavosť a záujem o spoznávanie okolitej krajiny,“ doplnil Palkovič. Projekt zároveň prepája dve chránené prírodné krajinné oblasti - Malé Karpaty a Bílé Karpaty na českej strane.