V blízkosti jazera Kuchajda plánuje Immocap nový bytový projekt

Bratislava 29. júla (TASR) - Na Tomášikovej ulici v Bratislave, v blízkosti jazera Kuchajda, by mal vzniknúť nový bytový projekt. Stáť za ním má developerská spoločnosť Immocap v spolupráci s investičnou skupinou WOOD & Company. Konkrétnu podobu projektu má priniesť pripravovaná overovacia architektonická súťaž.



"Veríme, že kvalitnou architektonickou súťažou prinesieme to najlepšie riešenie pre danú lokalitu a vytvoríme príjemné miesto na život," konštatuje generálny riaditeľ Immocap Martin Šramko.



Predmetný pozemok získal developer v uplynulých dňoch od jeho predchádzajúceho vlastníka aj so stavebnými povoleniami. V súčasnosti bude, v zmysle stavebných povolení, priebežne vykonávať prípravné stavebné práce i práce na infraštruktúre a dopravných napojeniach. V najbližších dňoch plánuje zároveň spustiť overovaciu architektonickú súťaž. Osloviť plánuje sedem domácich aj zahraničných architektonických ateliérov.



Analyzovať chce tiež možnosti pozemku i existujúce návrhy. Pri realizácii projektu chce v maximálnej možnej miere využiť dopravné riešenie, technickú infraštruktúru a iné stavebné objekty a časti stavby, ktoré sú súčasťou stavebných povolení, ktoré získal s akvizíciou pozemku.



Predmetný pozemok sa nachádza pri jazere Kuchajda, blízko kancelárskeho komplexu Lakeside park. Ide o plochu s rozlohou zhruba jedného hektára.