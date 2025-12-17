< sekcia Regióny
V blízkosti kompostárne v Kremnici chcú postaviť karanténnu stanicu
Autor TASR
Kremnica 17. decembra (TASR) - V blízkosti novej kompostárne v okrajovej časti mesta Kremnica by mala v budúcnosti vyrásť nová karanténna stanica. Informuje o tom kremnická samospráva s tým, že v súčasnosti prebieha stavebné konanie za účelom vydania stavebného povolenia.
„Pred realizáciou projektu bude prebiehať obstaranie stavebných prác,“ uviedla radnica s tým, že financovanie bude zabezpečené z prostriedkov Národnej banky Slovenska a vlastných zdrojov mesta.
Ako ďalej priblížila, projekt rieši novostavbu karanténnej stanice a útulku pre zvieratá - prevažne psov, ktorá bude slúžiť ako zariadenie poskytujúce prístrešie strateným, opusteným zvieratám a zvieratám bez domova.
Stavba pozostáva z murovaných objektov kotercov, kontajnerového objektu so zázemím, oplotenia a spevnených plôch. Jeden z troch murovaných blokov bude plniť funkciu karanténnej stanice, v ktorom sa nachádzajú tri koterce s výbehmi. Ďalšie dva bloky budú určené pre umiestnenie zvierat - útulok, pričom v každom bloku bude päť kotercov, každý so samostatným výbehom.
