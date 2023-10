MEDVEĎ V RUŽOMBERKU: Opäť sa pohyboval v blízkosti obydlí

Ružomberok 23. októbra (TASR) - V Ružomberku opäť zaznamenali výskyt medveďa v blízkosti ľudských obydlí. V posledných dňoch to bolo na Malinom Brde, vo Vlkolínci, na kalvárii či na Satelitoch. TASR to v pondelok povedal hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Ubezpečil, že o situácii v meste informovali Štátnu ochranu prírody (ŠOP). Tá ju rieši prostredníctvom Zásahového tímu pre medveďa hnedého - Západ. "V Ružomberku boli členovia tímu situáciu osobne monitorovať posledné tri dni. Nápomocné im boli hliadky mestskej polície," priblížil Miškovčík.



V súvislosti s aktuálnou situáciou radnica upozorňuje obyvateľov, aby zvýšili opatrnosť a správali sa zodpovedne. Stále platia preventívne opatrenia, ktoré prijalo mesto na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov pri pohybe na cintoríne. "Opätovne upozorňujeme ľudí, aby obmedzili pohyb v oblastiach, kde bol zaevidovaný výskyt medveďa hnedého, a to najmä v skorých ranných a neskorých večerných hodinách," dodal hovorca mesta.



Podotkol, že aktuálnu situáciu monitorujú. Na cintoríne, kde sa medvede vyskytovali v uplynulých mesiacoch, inštalovali elektrický ohradník. Upravili tiež otváracie hodiny, vyzvali na nevyužívanie sviečok a posilnili hliadky mestskej polície. Zásahový tím v júni odchytil a priamo na ružomberskom cintoríne usmrtil dvoch synantropných jedincov medveďa.