V Bohdanovciach nad Trnavou sa uskutoční bežecké podujatie BH7

Bohdanovce nad Trnavou 1. mája (TASR) - V obci Bohdanovce nad Trnavou sa vo štvrtok uskutoční 24. ročník bežeckého podujatia Bohdanovská sedmička - BH7. Dejiskom podujatia bude miestny futbalový štadión. Bežecké preteky odštartujú o 10.30 h pre deti, pričom hlavný beh je naplánovaný na 11.30 h. Informoval o tom výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Alexander Prostinák.



„BH7 nie je len športové podujatie - je to sviatok pohybu, stretnutí a spolupatričnosti. Sme radi, že aj po rokoch má tento beh v našej obci stále svoje pevné miesto,“ priblížil starosta Bohdanoviec nad Trnavou Ivan Bočko.



Súťažiť sa bude v rôznych vekových kategóriách. Pripravené sú behy pre deti do sedem rokov a do desať rokov, staršie deti a mládež zabojujú v kategórii juniorov od 11 do 16 rokov. Dospelí si zmerajú sily v kategóriách mužov a žien od 17 do 39 rokov, ako aj nad 40 rokov. Nechýba ani samostatná kategória pre mužov a ženy nad 65 rokov a špeciálna Cena Pavla Seleckého pre najrýchlejšieho Bohdanovčana.