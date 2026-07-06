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V Bojnej pribudol druhý pútnický míľnik Európskej kultúrnej cesty
Prvý míľnik na území nitrianskeho regiónu požehnal biskup Viliam Judák v piatok 3. júla v rámci osláv Nitra, milá Nitra.
Autor TASR
Bojná 6. júla (TASR) - Na Hradisku Valy v Bojnej v okrese Topoľčany pribudol druhý pútnický míľnik Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Požehnaný bol počas víkendových Cyrilometodských slávností na hradisku, informoval predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík.
Prvý míľnik na území nitrianskeho regiónu požehnal biskup Viliam Judák v piatok 3. júla v rámci osláv Nitra, milá Nitra. Podobné míľniky budú postupne pribúdať aj na ďalších miestach v kraji, celkovo ich bude 13.
Podľa slov Becíka je práve Nitriansky kraj miestom, kde sa nachádzajú najvýznamnejšie pamiatky spojené s cyrilo-metodskou tradíciou. „Darí sa nám toto dedičstvo nielen chrániť, ale aj sprístupňovať verejnosti prostredníctvom kultúrnych, vzdelávacích a pútnických aktivít. Veríme, že nový míľnik v Bojnej prispeje k tomu, aby odkaz vierozvestcov zostal živý aj pre budúce generácie,“ skonštatoval.
Pútnický míľnik bude pripomínať existenciu Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Jej budovanie na území Slovenskej republiky sa začalo v roku 2016, keď sa členmi medzinárodného združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda so sídlom v českom Zlíne stali aj viaceré subjekty zo Slovenska.
Európska kultúrna cesta svätých Cyrila a Metoda má viesť pútnikov po mestách a lokalitách po celej Európe, ktoré súvisia s misiou vierozvestcov na Veľkú Moravu. Prepája územie Slovenska napríklad s českým Velehradom, ale aj s talianskym mestom Aquileia či gréckym Solúnom a ďalšími mestami. Cesta získala certifikát Rady Európy pre kultúru a zaradila sa tak medzi významné cesty, akou je napríklad Svätojakubská cesta vedúca do Santiaga de Compostela v Španielsku.
Prvý míľnik na území nitrianskeho regiónu požehnal biskup Viliam Judák v piatok 3. júla v rámci osláv Nitra, milá Nitra. Podobné míľniky budú postupne pribúdať aj na ďalších miestach v kraji, celkovo ich bude 13.
Podľa slov Becíka je práve Nitriansky kraj miestom, kde sa nachádzajú najvýznamnejšie pamiatky spojené s cyrilo-metodskou tradíciou. „Darí sa nám toto dedičstvo nielen chrániť, ale aj sprístupňovať verejnosti prostredníctvom kultúrnych, vzdelávacích a pútnických aktivít. Veríme, že nový míľnik v Bojnej prispeje k tomu, aby odkaz vierozvestcov zostal živý aj pre budúce generácie,“ skonštatoval.
Pútnický míľnik bude pripomínať existenciu Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Jej budovanie na území Slovenskej republiky sa začalo v roku 2016, keď sa členmi medzinárodného združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda so sídlom v českom Zlíne stali aj viaceré subjekty zo Slovenska.
Európska kultúrna cesta svätých Cyrila a Metoda má viesť pútnikov po mestách a lokalitách po celej Európe, ktoré súvisia s misiou vierozvestcov na Veľkú Moravu. Prepája územie Slovenska napríklad s českým Velehradom, ale aj s talianskym mestom Aquileia či gréckym Solúnom a ďalšími mestami. Cesta získala certifikát Rady Európy pre kultúru a zaradila sa tak medzi významné cesty, akou je napríklad Svätojakubská cesta vedúca do Santiaga de Compostela v Španielsku.