V Bojniciach budú v budúcom roku platiť za odpad viac

Bojnice 29. novembra (TASR) - Obyvatelia Bojníc zaplatia v budúcom roku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu približne o osem eur viac ako v tomto roku. Vyššiu sumu budú platiť i podnikatelia za množstvový zber. Radnica pôvodne počítala, že poplatok bude ešte vyšší, pre posun zavedenia mechanicko-biologickej úpravy (MBÚ) odpadu ho vypočítala napokon menší. Príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok (28. 11.).



Sadzba poplatku stúpne zo 43,517 eura približne na 51,120 eura na obyvateľa a rok. Vyššie sadzby budú platiť i podnikatelia za nevážený množstvový zber.



"Pri zostavovaní návrhu VZN o sadzbách za odpady muselo mesto postupovať v zmysle všetkých zákonov. Celkové náklady musia byť prenesené a zaplatené v celkovej výške občanmi, respektíve právnickými osobami," pripomenula viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová.



Prepočet poplatku radnica podľa nej riešila i na základe vysúťaženia nového dodávateľa vývozu a likvidácie zmesového komunálneho odpadu, ktorým bude budúci rok spoločnosť Hater-Handlová. "Poplatok sme trikrát prepočítali, lebo po zverejnení návrhu prišli informácie o odklade MBÚ odpadu, ktorú sme do súťaže na nového dodávateľa zahrnuli. Ak by sme MBÚ do nákladov zakomponovali, boli by vyššie o 55.000 eur pri 1000 tonách odpadu. Poplatok by tak nebol 51 eur, ale 57 eur," ozrejmila.



Mestský poslanec a bývalý primátor František Tám žiadal na rokovaní stiahnutie bodu, keďže k nemu mal pozmeňujúce návrhy. Argumentoval, že mesto nepotrebuje tak zvýšiť poplatok za komunálny odpad, pretože úsporu podľa neho prinieslo zníženie frekvencie vývozu odpadu od rodinných domov na každé dva týždne či vyššia miera vytriedenia odpadu. Jeho pozmeňujúci návrh kolegovia neschválili a odišiel preto z rokovania.



"Ak by sme nezaviedli odvoz odpadu od dverí k dverám, mali by sme ho o 200 ton viac. O toľko sme tak znížili produkciu komunálneho odpadu za rok. Poplatok by tak nebol 51 eur, ale vo vyššej sume," reagovala Kováčová Píšová.



Poslanci odobrili i nové VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, miestnou normou samospráva reagovala na zákonnú povinnosť zabezpečiť od začiatku budúceho roka triedený zber textilu.