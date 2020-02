V Bojniciach hlasovali kúpeľní hostia z celého Slovenska

Bojnice 29. februára (TASR) - Možnosť odovzdať svoj hlas využili v sobotných voľbách do Národnej rady SR aj kúpeľní hostia z celého Slovenska, ktorí sú na pobyte v Bojniciach. Pred volebnou miestnosťou v liečebnom dome Mier stáli ráno a dopoludnia aj v radoch. Účasť je zatiaľ podľa odhadu tamojšej komisie vyššia ako pri posledných voľbách.



"Vybavili sme si hlasovacie preukazy, lebo by sme inak nemohli voliť, keďže nie sme doma. Už sme boli dlhšie rozhodnutí, komu odovzdáme hlasy," povedali pre TASR manželia Anna a Jozef z Modry. Slovensko by o štyri roky malo byť podľa Jozefa lepšie, kvalitnejšie a spravodlivejšie. "Aby neboli kauzy a vyšetrilo sa, čo sa pokazilo," podotkol.



Svoj hlas jednej zo strán prišiel odovzdať aj Miroslav z Považskej Bystrice. "Slovensko by malo byť menej skorumpované tak, aby tá garnitúra nepozerala na svojich, ale na všetkých občanov," povedal.



Hlasovací preukaz pre parlamentné voľby si vybavila i Iveta z Plaveckého Štvrtka, cez poštu zase volili aj jej dve deti, ktoré žijú v zahraničí. Podľa svojich slov už bola dávno rozhodnutá, koho bude voliť. "Aké by malo byť Slovensko po štyroch rokoch? Je to naozaj ťažká otázka. Viem, že tí, ktorí prídu, to určite nebudú mať jednoduché. Nie je to len lusknúť prstami a zmeniť to. To jednoducho nejde. Nehovorím, že všetko, čo bolo doteraz, bolo zlé. Bolo aj veľa dobrých vecí. Ešte chvíľu potrvá, aby sa niektoré veci zmenili. Verím, že ľudia sa rozhodnú správne," skonštatovala.



Tamojšia okrsková volebná komisia označila doterajšiu volebnú účasť za vysokú. "Máme veľký záujem. Som skutočne prekvapený. Možno je to skladbou našich voličov, pristupujú zodpovedne k voľbám. Možno je to aj ich vekom. Zatiaľ som spokojný, voľby sú zatiaľ bez nejakých rušivých elementov," uviedol predseda okrskovej komisie Peter Dedič.



"Volili zatiaľ kúpeľní hostia. Samozrejme, v rámci okrsku máme i Kúpeľnú ulicu, z ktorej rovnako čakáme voličov," dodal.