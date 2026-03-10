< sekcia Regióny
V Bojniciach odprezentujú vizuálny dialóg M. Šafárika a M. Polonského
Putovná expozícia mala vlani premiéru v sídelnej budove SNM v Bratislave, neskôr ju návštevníci mohli vidieť v SNM - Múzeu Červený Kameň.
Autor TASR
Bojnice 10. marca (TASR) - Vizuálny dialóg dvoch osobností súčasného slovenského umenia - kňaza a maliara Martina Šafárika a akademického sochára Mariána Polonského - odprezentuje výstava Homage Bergogliovi v Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Múzeu Bojnice. Projekt vznikol ako pocta zosnulému pápežovi Františkovi, návštevníci si ho v priestoroch Západného krídla Bojnického zámku môžu pozrieť od stredy (11. 3.) do 16. apríla. TASR o tom v utorok informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM - Múzea Bojnice Katarína Kráľová.
„Ústredným motívom výstavy je brána, ktorá v diele oboch autorov vystupuje ako metafora prechodu: Brána symbolizuje hranicu medzi svetlom a tmou, profánnym a sakrálnym či človekom a Bohom,“ načrtla Kráľová.
Projekt podľa nej vznikol ako pocta pápežovi Františkovi k celosvetovému Jubilejnému roku nádeje 2025, keď sa v Ríme symbolicky otvárali Sväté brány. „Práve v čase konania výstavy si svet pripomína 800. výročie smrti sv. Františka z Assisi. V tejto súvislosti môžeme prirovnať bránu aj k symbolu tohto prechodu k pokore a chudobe, ktoré sú srdcom Bergogliovej (Františkovej) pontifikálnej vízie,“ priblížila.
Výstava je podľa Kráľovej poctou mužovi, ktorý si meno František vybral práve preto, aby nám pripomenul dôležitosť bratstva, pokoja a starostlivosti o náš spoločný dom. „Autori nám prostredníctvom svojho umenia kladú otázku, cez akú bránu vstupujeme do vzťahov s inými. Práve téma brány, ktorú autori prinášajú, je kľúčová aj v období blížiacej sa Veľkej noci, lebo umenie má tú vzácnu moc, že hovorí univerzálnym jazykom ľudskosti,“ dodala Kráľová.
