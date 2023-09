V Bojniciach pri príležitosti prvej písomnej zmienky ocenili osobnosti

Bojnice 15. septembra (TASR) - Samospráva Bojníc ocenila tri desiatky osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí. Ceny si prevzali v piatok počas galaprogramu Bojnický rytier na Bojnickom zámku pri príležitosti 910. výročia prvej písomnej zmienky o meste.



Cenu mesta si za celoživotnú kultúrno-osvetovú činnosť v oblasti tradícií a spoločenského života mesta prevzala Margita Hanzelová. Za výrazný rozvoj mesta a prospešnú činnosť v Dubnici ocenila samospráva Eduarda Dediča, za celoživotnú záslužnú činnosť a podporu aktivít dobrovoľného hasičského zboru Jozefa Holičku, za zásluhy, kultúrny rozvoj mesta a podporu umeleckej tvorivosti s tanečným súborom Mimikry Margitu Hrabovskú. Cenu mesta získal i Jozef Krčík za celoživotné zásluhy v oblasti výchovy mladých a rozvoj školstva v meste, Jozef Lenhart za celoživotnú záslužnú činnosť v oblasti kultúry, histórie a umenia, ako i Otto Mello za výrazné zásluhy o umelecký rozvoj mladých a reprezentáciu mesta s orchestrom Akordeonika.



Samospráva udelila i ceny primátora mesta, a to Viktorovi Gažíkovi, Kamile Gordanovej, Pavlovi Kollárovi, Miroslavovi Kozákovi, Tomášovi Mažárovi, Elene Nikmonovej, Edite Révay a Andrejovi Sekerovi. Čestné uznanie si prevzalo osem Bojničanov, ďakovný list šesť osobností.



Ľudí na ocenenia nominovala verejnosť, o laureátoch cien mesta rozhodla komisia. "Ocenenie by si zaslúžil každý. Tu v Bojniciach je veľmi veľa ľudí, ktorí by si ho zaslúžili. Každý človek bol stvorený na Boží obraz a keď je každý jeden z nás dobrý pre Boha, je dobrý i pre nás ostatných," povedal pre TASR primátor Ladislav Smatana.



Laureátov na meste podľa neho vyzdvihli preto, že všetkých spája obeta, skromnosť a pracovitosť a každého jedného v inom poli. "Mnohí z nich mi povedali, že si to nezaslúžia. Práve to, že si o sebe myslia, že si to nezaslúžia, svedčí o ich skromnosti a o tom, že si to naozaj zaslúžia," dodal.



Mesto oslavuje výročie prvej písomnej zmienky trojdňovým programom, ktorý potrvá do nedele (17.9.). Ponúkne kultúrne aktivity, remeselný jarmok, historické podujatia, diskotéku či zabíjačku.