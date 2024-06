V Bojniciach umiestnili pred kultúrnym centrom piano

Bojnice 17. júna (TASR) - Piano zo svojho foyeru opäť presunulo Kultúrne centrum Bojnice (KCB) do vonkajších priestorov. Zahrať si tak na ňom môžu okoloidúci, a to vždy počas otváracích hodín centra. Túto možnosť už využili i viacerí umelci.



S myšlienkou umiestniť piano do priestorov pred vstupom do kultúrneho centra prišiel ešte vlani riaditeľ KCB Vojtech Bartko, jej podstatou je podľa neho oživiť námestie, kultúru a otvoriť okná KCB do umenia. "Tak, ako minulý rok, aj tento rok v júni sme vyložili von klavír. Budú si na ňom moc zahrať všetci tí, ktorí milujú hru na ňom. Ocenia to i tí, ktorí ju radi počúvajú," povedal pre TASR Bartko.



Už minulú sezónu si za piano sadali najmä ľudia, ktorí na ňom vedia hrať. "Piano je veľmi vzácny nástroj, i keď toto naše je už staršie a nevyužívame ho na koncerty, treba sa k nemu správať slušne. Chodia k nemu i deti, ktorým sa to snažíme vysvetliť, ale väčšinou ide o šikovných ľudí. Minulý rok sme tu mali konzervatoristov, vysokoškolákov, muzikantov," priblížil.