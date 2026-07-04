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V Bojniciach ušiel z ubikácie lemur vari červený

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Archívna snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Pracovníci sa ho snažia odchytiť.

Autor TASR
Bojnice 4. júla (TASR) - V Národnej zoologickej záhrade Bojnice ušiel v noci zo svojej ubikácie lemur vari červený. Nachádza sa v areáli záhrady, jej pracovníci sa ho snažia odchytiť. Informuje o tom zoo na sociálnej sieti.

Zamestnanci zoologickej záhrady pátrali po lemurovi. Zistili, že sa nachádza v areáli záhrady. „Naši pracovníci sa ho snažia odchytiť, čo si bude vyžadovať trpezlivosť a čas. Preto prosíme návštevníkov o ohľaduplnosť,“ uviedli zo zoo.
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