V Bojniciach začali s opravami chodníkov po rekonštrukcii plynovodu
Rekonštrukciu plynovodu zabezpečili plynári na uliciach Rybníčky, Športová, Bernolákova, Kvetová a Okrajová, na ktorých mesto zabezpečuje opravy.
Autor TASR
Bojnice 10. novembra (TASR) - Mesto Bojnice pristúpilo k opravám chodníkov po rekonštrukcii plynovodov na vybraných uliciach. S prácami začal vybraný dodávateľ v týchto dňoch, na Okrajovej ulici vybuduje i nové parkovacie miesta. Za rekonštrukciu samospráva zaplatí viac ako 118.000 eur.
Rekonštrukciu plynovodu zabezpečili plynári na uliciach Rybníčky, Športová, Bernolákova, Kvetová a Okrajová, na ktorých mesto zabezpečuje opravy. Dodávateľa prác vybralo cez verejnú súťaž, opravy realizuje spoločnosť Strabag za 118.557,57 eura. Zmluvu o dielo schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom októbra.
Vedúci oddelenia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia mestského úradu Andrej Pršo spresnil, že stavebné práce zahŕňajú rekonštrukciu chodníka a vybudovanie spevnených plôch na časti Okrajovej ulice a spätné opravy chodníkov na ostatných vybraných uliciach. Firma by ich podľa neho mala dokončiť do 60 kalendárnych dní odo dňa vystavenia objednávky.
Náklady na rekonštrukciu chodníka a vybudovanie spevnených plôch na Okrajovej ulici predstavujú viac ako 85.000 eur, mesto bude práce financovať z miestneho poplatku za rozvoj, zvyšných viac ako 33.000 eur na spätné opravy chodníkov na ostatných uliciach použije z bežných výdavkov.
