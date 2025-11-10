Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 10. november 2025Meniny má Tibor
< sekcia Regióny

V Bojniciach začali s opravami chodníkov po rekonštrukcii plynovodu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Rekonštrukciu plynovodu zabezpečili plynári na uliciach Rybníčky, Športová, Bernolákova, Kvetová a Okrajová, na ktorých mesto zabezpečuje opravy.

Autor TASR
Bojnice 10. novembra (TASR) - Mesto Bojnice pristúpilo k opravám chodníkov po rekonštrukcii plynovodov na vybraných uliciach. S prácami začal vybraný dodávateľ v týchto dňoch, na Okrajovej ulici vybuduje i nové parkovacie miesta. Za rekonštrukciu samospráva zaplatí viac ako 118.000 eur.

Rekonštrukciu plynovodu zabezpečili plynári na uliciach Rybníčky, Športová, Bernolákova, Kvetová a Okrajová, na ktorých mesto zabezpečuje opravy. Dodávateľa prác vybralo cez verejnú súťaž, opravy realizuje spoločnosť Strabag za 118.557,57 eura. Zmluvu o dielo schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom októbra.

Vedúci oddelenia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia mestského úradu Andrej Pršo spresnil, že stavebné práce zahŕňajú rekonštrukciu chodníka a vybudovanie spevnených plôch na časti Okrajovej ulice a spätné opravy chodníkov na ostatných vybraných uliciach. Firma by ich podľa neho mala dokončiť do 60 kalendárnych dní odo dňa vystavenia objednávky.

Náklady na rekonštrukciu chodníka a vybudovanie spevnených plôch na Okrajovej ulici predstavujú viac ako 85.000 eur, mesto bude práce financovať z miestneho poplatku za rozvoj, zvyšných viac ako 33.000 eur na spätné opravy chodníkov na ostatných uliciach použije z bežných výdavkov.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Poznáte slovenské príslovia a porekadlá?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: November priniesol slnko, príde aj sneh?

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov