V bojnickej nemocnici chcú vybudovať novú centrálnu sterilizáciu

Bojnice 23. augusta (TASR) - Nový pavilón centrálnej sterilizácie vybudujú v areáli Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Dodávateľa prác hľadá zriaďovateľ nemocnice - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) cez verejnú súťaž, náklady na výstavbu odhadol na viac ako 3,3 milióna eur.



"Nový pavilón centrálnej sterilizácie bude vytvárať jeden hmotný celok s pavilónom urgentného príjmu. Jeho poloha bola v rámci areálu nemocnice zvolená tak, aby sa dosiahlo čo najlepšie prepojenie pavilónu s operačnými sálami a zároveň s prístupovou cestou do nemocnice," priblížil TSK v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Architektonické riešenie podľa neho vychádza v maximálnej miere z funkčného riešenia danej prevádzky a zámeru dostať čo najviac denného svetla do priestoru nového pavilónu pomocou átrií. Strecha objektu je riešená ako zelená a pochôdzna. Konštrukčný systém tvorí montovaný skelet s konštrukčnou výškou 4,3 metra, obvodové murivo je navrhnuté z pórobetónových tvárnic a stropy z prefabrikovaných panelov. Výplne otvorov by mali byť hliníkové s izolačným trojsklom. Na vybrané okná budú použité exteriérové žalúzie, zabudované do konštrukcie tieniacej markízy.



Náklady na výstavbu kraj odhadol na 3.360.645,68 eura. Ako kritérium pre výber víťaza súťaže určil najnižšiu ponúknutú sumu a lehotu výstavby.



Centrálna sterilizácia je jednou z investícií v rámci projektu Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení, ktorý nemocnica financuje z príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR.