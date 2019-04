V bojnickej nemocnici prepustia technicko-hospodárskych pracovníkov

Nemocnica v Bojniciach má ekonomické problémy, k 31. decembru 2018 tam bol evidovaný dlh na úrovni 29 miliónov eur.

Bojnice 15. apríla (TASR)- Nemocnicu s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach čaká racionalizačné opatrenie. Dotknúť by sa malo technicko-hospodárskych pracovníkov. Pripustil to nový riaditeľ zdravotníckeho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Vladimír Vido.



"Nemocnica v Bojniciach vykazovala k 31. decembru minulého roka 938 zamestnancov, z toho je väčšia časť zdravotníckych zamestnancov. Vzhľadom na situáciu, ktorá je v ostatných zdravotníckych zariadeniach, čo je nedostatok lekárov a sestier, myslím, že tu máme celkom uspokojivú situáciu. Máme dostatok lekárov aj sesterského a ošetrovateľského personálu," uviedol Vido.



Vedenie zdravotníckeho zariadenia vidí určité rezervy v technicko-hospodárskych pracovníkoch. "Tam sa robí personálny audit a budú tam i racionalizačné opatrenia," spresnil riaditeľ, ktorý zároveň vylúčil hromadné prepúšťanie. "Pokiaľ sa bude znižovať stav zamestnancov, bude sa znižovať postupne," doplnil.



"Súčasný systém financovania nemocníc v Slovenskej republike je nastavený tak, že poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, teda nemocnica, ktorá poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť, to znamená, že má aj pacientov s ťažkými diagnózami, nevie dosiahnuť významný hospodársky výsledok. To je fakt," načrtol ďalej Vido.



Na druhej strane ale treba podľa neho povedať, že nemocnica v Bojniciach má ekonomické problémy, k 31. decembru 2018 tam bol evidovaný dlh na úrovni 29 miliónov eur. "Podstatnú časť tohto dlhu tvorí záväzok voči Sociálnej poisťovni. Ide o časť neodvedeného sociálneho poistného za zamestnávateľa. Chcem deklarovať, že všetky záväzky za zamestnanca, či už zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, sú splnené," ozrejmil.



Bojnická nemocnica sa zapojila do oddlžovacieho procesu, ktorý organizuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Oddlžená by mala byť približne o polovicu dlhovej služby, čo riaditeľ označil za celkom solídny ekonomický reštart. Podľa jeho názoru má nemocnica aj určité rezervy v nákladoch servisu pre zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. "Tie rezervy v nákladoch v túto chvíľu analyzujeme a budú tam prevedené aj optimalizačné činnosti," spresnil.



Riaditeľ NsP Prievidza označil za svoju prioritu i spustenie operačných sál, ktorých dobudovanie TSK zabezpečil ešte minulý rok. "Kauza operačné sály je známa asi všetkým občanom hornej Nitry. Stavebné povolenie na rekonštrukciu operačných sál bolo vydané v roku 1999, čiže tento rok máme v podstate výročie 20 rokov. Operačné sály sú v podstate hotové, prebehlo kolaudačné konanie, treba dorobiť ešte nejaké kolaudačné chyby a urobiť verejné obstarávanie, ktoré by malo vysúťažiť zariadenie do nich a operačné sály sa môžu otvoriť," priblížil.



Vido nastúpil na post riaditeľa bojnickej nemocnice 1. februára tohto roka. Vyštudovaný ekonóm a bývalý ekonomicko-technický námestník Univerzitnej nemocnice v Martine vzišiel ako víťazný uchádzač z výberového konania, do funkcie ho schválili poslanci TSK. Nemocnicu niekoľko rokov viedli riaditelia, ktorých TSK poveril riadením.