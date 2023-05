V bojnickej nemocnici zostávajú hospitalizovaní traja zranení baníci

Bojnice 2. mája (TASR) - Stav troch baníkov, ktorí zatiaľ zostávajú hospitalizovaní v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach po mimoriadnej udalosti v Bani Nováky, je stabilizovaný. Ďalších dvoch už prepustili do domácej starostlivosti. TASR o tom v utorok informoval riaditeľ nemocnice Peter Glatz.



"Jeden z baníkov, ktorý bol preložený na traumatologickú jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS), prepustia lekári tento týždeň do ambulantnej domácej starostlivosti. Jeho stav sa naďalej zlepšuje," uviedol Glatz.



Takisto sa podľa neho zlepšuje stav dvoch pacientov z pľúcneho oddelenia. "Jeden bude prepustený do domácej starostlivosti tento týždeň, druhého prepustia koncom tohto týždňa alebo budúci týždeň podľa laboratórnych výsledkov," doplnil.



V Bani Nováky došlo 26. apríla pravdepodobne k zapáleniu a vyhoreniu banského plynu - metánu. Deväť ľudí utrpelo na mieste popáleniny alebo sa nadýchalo splodín horenia. Zranených prijali nemocnice v Bratislave, Košiciach a Bojniciach. Štyroch ťažko zranených previezli záchranárske vrtuľníky v kritickom stave. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia, dozor v trestnej veci bude vykonávať prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín.