V bojnickej zoo potvrdili vtáčiu chrípku u štyroch uhynutých zvierat

Bojnice 30. januára (TASR) - Vtáčiu chrípku potvrdili vo štvrtok veterinári v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach u ďalších štyroch vtákov. Zistili ju u jedincov, ktoré dali preventívne utratiť. Pre TASR to uviedol riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Prievidzi Milan Šima.



"Vtáčiu chrípku potvrdili u dvoch lyžičiarov bielych, pižmovky hrebenatej a volavky chocholatej. Jedince patrili k tým, ktoré sa preventívne utratili, a z nich sa zobrali štyri vzorky," spresnil Šima.



Bojnická zoologická záhrada je až do zrušenia opatrení vydaných RVPS v Prievidzi uzatvorená pre verejnosť. "Opatrenia vydané RVPS Prievidza majú zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy a okrem iného zahŕňajú okamžité usmrtenie všetkých vtákov s klinickými príznakmi ochorenia či bezpečný spôsob likvidácie kadáverov prostredníctvom kafilerického zariadenia," informovala o tom ŠVPS na svojom webe.



RVPS taktiež nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy v ochrannom pásme s polomerom troch kilometrov okolo ohniska a v pásme pozorovania s polomerom desať kilometrov okolo ohniska. Chovatelia musia zároveň nahlasovať obciam súpis hydiny a vtáctva.



Výskyt vtáčej chrípky potvrdili v Národnej zoo v Bojniciach v sobotu (25. 1.), a to u kačice striebristej a lyžičiara bieleho. Areál uzatvorili ešte v piatok (24. 1.).



Bojnická zoo deklarovala, že situáciu s týmto vážnym ochorením nepodcenila. Hneď ako sa objavil prvý potvrdený prípad vtáčej chrípky na Slovensku v Zbehoch, prijala opatrenia. Ďalšie vykonala po potvrdenom výskyte vo svojom areáli.