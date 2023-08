V bojnickej zoo sa narodili mačky divé, myšiaky hôrne i plamienky

Bojnice 22. augusta (TASR) - Kolekciu zvierat Národnej zoologickej záhrady Bojnice doplnili nové mláďatá. Narodili sa tam plamienky driemavé, myšiaky hôrne i mačky divé. Jedince mačky i plamienky plánujú ošetrovatelia vypustiť do voľnej prírody. Informovala o tom vedúca odboru marketingu a propagácie zoo Andrea Klasová.



Štvorica mláďat mačky divej sa narodila rodičom, ktorí sa v minulosti dostali do rehabilitačnej stanice bojnickej zoo a ostali tam už v opatere. "V našej zoo ide tento rok o prvý odchov mačky divej. Po nájdení vhodnej lokality a pokiaľ to zdravotný stav mláďat dovolí, budú vypustené do voľnej prírody," uviedla Klasová.



Mačka divá bola podľa nej v minulosti v Európe takmer vyhubená, v súčasnosti populáciu ohrozuje najmä výstavba, turizmus, ale aj kríženie s mačkou domácou.



K prírastkom zoo sa v uplynulom období zaradila i štvorica myšiakov hôrnych. "Obaja rodičia sa k nám dostali po zranení a keďže vo voľnej prírode by neprežili, zostali v našej starostlivosti. Z piatich mláďat sa nakoniec podarilo odchovať štyri jedince, ktoré plánujeme vypustiť do voľnej prírody," priblížila ďalej Klasová. Myšiak hôrny podľa nej patrí medzi najpočetnejšie dravce na Slovensku a dokáže sa veľmi dobre prispôsobiť rôznym druhom prostredia.



Bojnická zoo zaznamenala prírastky aj u plamienky driemavej, narodilo sa tam šesť mláďat. Zaujímavosťou je, že mláďatá sa liahnu postupne, a tak medzi prvým a posledným je odstup šesť dní. "V posledných desaťročiach na Slovensku zaznamenali pokles hniezdiacich párov, z niektorých oblastí plamienka úplne vymizla. Mláďatá plánujeme vypustiť do voľnej prírody," dodala Klasová.