V bojnickej zoo sa narodilo viacero mláďat,ďalšie prišli zo zahraničia

Bojnice 9. marca (TASR) - Národná zoologická záhrada v Bojniciach privítala na svet v uplynulom období viacero mláďat. Jej najnovšími prírastkami sú antilopky jeleňovité, antilopa vraná, zebra Hartmannovej a antilopa bongo. Ďalšie jedince do Bojníc pricestovali z Anglicka a Belgicka. Informoval o tom v pondelok hovorca zoo Jaroslav Slašťan.



K obyvateľom Národnej zoo Bojnice pribudol v polovici februára Faraj, samec antilopy vranej. Jeho otcom je sedemročný Eben, ktorého do Bojníc doviezli v roku 2017 z Maďarska a matkou Faya, narodená v zoo v apríli 2015. "Len pár dní po narodení mláďaťa antilopy vranej nás potešil prírastok v stáde zebier Hartmanových. Trinásťročnej samici menom Mandara sa narodilo mláďa, ktoré dostalo meno Lagos. Jeho matka je odchovom Národnej zoo Bojnice, otca Lobita sme chovali tri roky, dnes žije v talianskom Leo Wild parku," priblížil ďalej hovorca zoo.



V Bojniciach sa narodila i samica antilopy bongo Kamala. Jej matkou je dvojročná Kiana, ktorá tam prišla v minulom roku z Allwetterzoo Münster. "Posledný tohtoročný februárový deň sa v Národnej zoo Bojnice narodilo i mláďa guerézy pláštikovej. Jeho rodičmi sú samica Shire a otcom je Samir, náš jediný chovný samec," doplnil Slašťan.



Noví obyvatelia podľa neho pricestovali do Bojníc z dvoch anglických zoo, zo Zoo Colchester samica supa bielohlavého a zo Askham Bryan College samec pásavca štetinového. "Supa bielohlavého chováme v našej zoo od začiatku 60. rokov 20. storočia a pri dobrých podmienkach sa tento druh môže v ľudskej opatere dožívať až 50 rokov. Pásavec štetinový žije v Južnej Amerike, jeho telo je pokryté pružným pancierom, ktorý sa skladá z pásov spojených jemnou kožou. V ľudskej opatere sa dožíva až 19 rokov," ozrejmil. Zo Zoo Antwerp pricestovala do Bojníc zase krakľa belasá, lori fialovolíci aj samica ary olivovej.