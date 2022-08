V bojnickej zoo vybudovali rehabilitačnú stanicu pre mačku divú

Bojnice 19. augusta (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice vybudovala vo svojom areáli rehabilitačnú a karanténnu stanicu pre mačku divú. Odborníci tam budú poskytovať pomoc zraneným jedincom, ktorých chcú potom naspäť vypúšťať do voľnej prírody.



"Jedným z našich najdôležitejších poslaní je aj podporiť a rozmnožovať populáciu mačky divej, ako aj rysa karpatského v slovenskej faune. To sa nám darí a máme dobré výsledky vďaka našim chovateľom a zoológom," načrtol pre TASR hovorca zoo Pavel Procner.



Zoo podľa neho len nedávno dostavala rehabilitačnú stanicu pre mačku divú, patrí k najväčším v Európe, ak nie je najväčšou. "V súčasnosti sa so stanicou zabezpečujú kolaudačné procesy, ale dobudovaná definitívne bola v júni tohto roka. Čakáme tak na kolaudáciu, po ktorej by sme chceli začať s procesmi, potrebnými v tejto stanici," doplnil.



Procner pripomenul, že odborníci i z bojnickej zoo sa snažia zabrániť hybridizácii mačky divej, teda jej kríženiu s mačkou domácou. "Chceme zabrániť aj príbuzenským kríženiam mačky divej, aby sa populácia umiestňovala na miesta, kde ku kríženiam nedochádza. Aby sme mohli opäť posilniť populáciu," ozrejmil.



Rehabilitačná stanica bude v prvom rade slúžiť pre zranené, hendikepované mačky divé, ktoré do zoo privezú z voľnej prírody. "Budeme sa ich snažiť ošetriť, zrehabilitovať ich, prinavrátiť im pôvodnú kondíciu a vrátiť ich do voľnej prírody," dodal hovorca zoo.



Stanicu zoo vybudovala v rámci cezhraničného projektu Hledáme kočku, pozor, divokou!, kde je partnerom.