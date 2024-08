V bojoch pri Strečne zahynul aj básnik a prekladateľ Ladislav Dzurányi

Bratislava 31. augusta (TASR) - Do Slovenského národného povstania (SNP) sa so zbraňou v ruke zapojilo mnoho mladých začínajúcich básnikov, prozaikov a prekladateľov. V literárnom cykle Mladí vo večnosti na dávno zabudnutých autorov, ktorí statočne bojovali a prišli vo veľmi mladom veku o to najcennejšie, upozornil literárny a kultúrny historik Peter Cabadaj. Pri príležitosti 80. výročia SNP pripomína dnešným generáciám aj meno Ladislav Dzurányi-Orlov. Bol ďalším básnikom a najmä talentovaným prekladateľom, ktorý zahynul v Povstaní. "O život prišiel pred 80 rokmi v bojoch pri Strečne," uviedol pre TASR Cabadaj.



Ladislav Dzurányi-Orlov sa narodil 13. septembra 1919 v Hrnčiarskej Vsi - časť Pondelok. "Ľudovú školu absolvoval v Martine, vzápätí študoval na gymnáziu a pokračoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, respektíve Slovenskej univerzity v Bratislave, kde študoval angličtinu, francúzštinu a nemčinu. V rokoch 1943 - 1944 učil na Obchodnej akadémii v Martine," približuje Cabadaj život mladého autora, ktorý ako bytostný demokrat a presvedčený antifašista aktívne spolupracoval na prípravách SNP. "Prvé chvíle po jeho vypuknutí bol tlmočníkom francúzskych partizánov. Zahynul 31. augusta 1944 vo veku 24 rokov v ľútom boji s fašistami pri Strečne v okolí Starého hradu. Autentické svedectvo o hrdinskej smrti Ladislava Dzurányiho podal jeho francúzsky spolubojovník a kamarát René Picard," spresňuje literárny a kultúrny historik.



Cabadaj označil Dzurányiho za mimoriadne vnímavého, všestranne rozhľadeného a jazykovo dobre podkutého tvorcu, ktorý písal od ranej mladosti hlavne básne a intenzívne prekladal. "Pod pseudonymom Orlov excelentne preložil svetoznámu Shakespearovu tragédiu Kráľ Lear (1944). Dielo vyšlo krátko pred začiatkom Povstania vďaka bratislavskému nakladateľstvu EOS ako integrálna súčasť pozoruhodnej Edície mladej generácie," dodáva historik s tým, že len niekoľko týždňov pred svojou tragickou smrťou začal Ladislav Dzurányi-Orlov pracovať na učebnici anglickej gramatiky.